為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    設立公司詐賣殯葬商品 被害民眾被剝兩層皮遭詐千萬元

    林姓負責人與其男女業務員共7人遭刑事局送辦。（記者邱俊福翻攝）

    林姓負責人與其男女業務員共7人遭刑事局送辦。（記者邱俊福翻攝）

    2020-08-26 16:35:39

    〔記者邱俊福／台北報導〕販售殯葬商品的「鴻顥」有限公司，從2017年成立到去年解散的3年時間內，鎖定曾遭他人誘騙購買靈骨塔卻無法出脫的民眾，謊稱有買家可協助脫手，誘騙加購生前契約、骨灰罈，讓被害人再被刮一層皮。刑事局逮捕林姓負責人與其男女業務員共7人送辦，而初步清查受騙民眾逾20名，已有6人報案，共損失千萬元，警將擴大偵辦。

    刑事局偵二大隊第二隊調查，這個靈骨塔詐騙集團以「鴻顥」公司作為掩護，名義上負責靈骨塔、骨灰罐、生前契約等殯葬商品買賣，實際卻是瞄準對殯葬市場陌生、曾受騙購買靈骨塔急於出脫的年長民眾，鼓吹將持有的殯葬商品交由公司販售。

    當被害人卸下心防後，便由公司業務虛構買家要辦理家族或教會遷葬，需要收購大量殯葬商品為由，騙被害人加購骨灰罐、經文、生前契約等殯葬商品，以滿足買方需求；如民眾表示資金不足，業務主動表明共同投資意願分擔風險，看似讓民眾安心之舉，實則僅是以話術詐乾民眾最後一滴血汗錢，其中1名北市婦人聽信業務，將丈夫每月微薄的3萬多元退休金，拿去購買殯葬商品，導致生活頓入窘境。

    警方說，被害人購買後，業務從此再無音訊，被害人癡心等待2年，才發現原委託商品及新購入生前契約均未賣出，今年初紛紛向報案求助。

    警方受理後，經長期蒐證，本月19日逮捕林姓負責人與旗下業務員等7人，並搜索其處所，查扣教戰守則、會員名冊等大批證物，警詢後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

    警方查扣教戰守則、會員名冊等大批證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣教戰守則、會員名冊等大批證物。（記者邱俊福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    靈骨塔詐騙案 基警再查扣奧迪R8跑車
    2020-08-25 17:52

    靈骨塔詐騙案 基警再查扣奧迪R8跑車
    鈔票塞褲檔炫富！ 「中國有嘻哈」台灣選手搞靈骨塔詐騙逾億
    2020-08-18 13:37

    鈔票塞褲檔炫富！ 「中國有嘻哈」台灣選手搞靈骨塔詐騙逾億
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    投資靈骨塔失利又被剝一次皮！ 詐團狠削逾26長者
    2020-07-27 14:35

    投資靈骨塔失利又被剝一次皮！ 詐團狠削逾26長者
    投資靈骨塔失利...再投資就賺回？ 老婦險遭騙鉅款
    2020-05-01 10:48

    投資靈骨塔失利...再投資就賺回？ 老婦險遭騙鉅款
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    靈骨塔詐騙 陽宅換陰宅 全台恐數十億未爆彈
    2020-04-20 05:30

    靈骨塔詐騙 陽宅換陰宅 全台恐數十億未爆彈
    假收購真詐財／8千元骨灰罈當寶石甕喊價20萬
    2020-04-20 05:30

    假收購真詐財／8千元骨灰罈當寶石甕喊價20萬
    社會今日熱門
    2020-08-25 18:22

    上課大談AV女優、撿屍 高中教師被解聘興訟敗訴

    2020-08-25 17:49

    偷拍妻子Keanna經紀人個資挨告 謝和弦、莉婭都不起訴

    2020-08-25 17:52

    靈骨塔詐騙案 基警再查扣奧迪R8跑車

    2020-08-25 18:47

    賄款藏冰箱！ 那瑪夏區長白樣2任索賄2000萬被起訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播