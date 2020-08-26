設立公司詐賣殯葬商品 被害民眾被剝兩層皮遭詐千萬元

林姓負責人與其男女業務員共7人遭刑事局送辦。（記者邱俊福翻攝）

2020-08-26 16:35:39

〔記者邱俊福／台北報導〕販售殯葬商品的「鴻顥」有限公司，從2017年成立到去年解散的3年時間內，鎖定曾遭他人誘騙購買靈骨塔卻無法出脫的民眾，謊稱有買家可協助脫手，誘騙加購生前契約、骨灰罈，讓被害人再被刮一層皮。刑事局逮捕林姓負責人與其男女業務員共7人送辦，而初步清查受騙民眾逾20名，已有6人報案，共損失千萬元，警將擴大偵辦。

刑事局偵二大隊第二隊調查，這個靈骨塔詐騙集團以「鴻顥」公司作為掩護，名義上負責靈骨塔、骨灰罐、生前契約等殯葬商品買賣，實際卻是瞄準對殯葬市場陌生、曾受騙購買靈骨塔急於出脫的年長民眾，鼓吹將持有的殯葬商品交由公司販售。

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當被害人卸下心防後，便由公司業務虛構買家要辦理家族或教會遷葬，需要收購大量殯葬商品為由，騙被害人加購骨灰罐、經文、生前契約等殯葬商品，以滿足買方需求；如民眾表示資金不足，業務主動表明共同投資意願分擔風險，看似讓民眾安心之舉，實則僅是以話術詐乾民眾最後一滴血汗錢，其中1名北市婦人聽信業務，將丈夫每月微薄的3萬多元退休金，拿去購買殯葬商品，導致生活頓入窘境。

警方說，被害人購買後，業務從此再無音訊，被害人癡心等待2年，才發現原委託商品及新購入生前契約均未賣出，今年初紛紛向報案求助。

警方受理後，經長期蒐證，本月19日逮捕林姓負責人與旗下業務員等7人，並搜索其處所，查扣教戰守則、會員名冊等大批證物，警詢後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

警方查扣教戰守則、會員名冊等大批證物。（記者邱俊福攝）

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