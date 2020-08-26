約「公車頭」被載「火車頭」等嘸人 埔里老婦台中找兒子淚汪汪

王姓老婦含淚站在公車站牌前，遲遲等不到兒子。（記者何宗翰翻攝）

2020-08-26 12:02:00

［記者何宗翰／台中報導］家住埔里的8旬王姓老婦日前和兒子相約在台中「車頭」，要一起去醫院看醫生，她跟公車司機說到「車頭」下車，司機便讓她在「火車頭」下車，等了2小時等不到自己兒子，員警經過看到老婦含淚站在公車站牌前，請她上巡邏車附近找一下，終於在雙十路的「公車頭」找到老婦兒子，化解了婦人的「車頭」迷途之旅。

「我從埔里來的，我囝ㄟ來車頭等我啦！」王婦見到員警，邊哭邊擦著眼淚說，她要去中國醫藥大學附設醫院看病，和兒子相約在「車頭」，卻遲遲等不到人，想要買車票回埔里；警員謝佳修也是埔里人，知道火車站沒有車班到埔里，猜想老婦可能約在客運的「公車頭」，卻提早下車，因此提議要載她去往埔里的「車頭」。

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不過，王婦可能擔心身上現金不夠，怕坐警車要錢、買回埔里的車票不夠錢，起初仍堅持留在原地等兒子，經熱心民眾極力勸說，並提議跟她一同上車，才終於坐上警車，當員警將王姓婦人載至雙十路的「公車頭」時，發現一名神情緊張的男子走來走去，員警趕緊下車直奔對向車道詢問，確認這名林姓男子就是王婦的兒子。

當王姓婦人看到自己的兒子出現時，鬆了一口氣，直說下錯「車頭」了，害她一直找不到人；林男也說：「我從早上8點在這附近已經找了好久，都不敢走。」

警一分局繼中派出所呼籲，民眾家中若長者恐有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯絡方式，警方發現時第一時間才能確認走失者身分以通知家屬。

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