康友-KY涉財報不實、董事長被通緝 反控勤業眾信涉不實簽證查核

康友董事長黃文烈傳已潛逃新加坡，台北地檢署依違反證交法等罪，對黃發布通緝。（資料照）

2020-08-26 11:25:15

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦醫材股康友-KY被掏空案，查出康友除涉及財報不實，被通緝中的董事長黃文烈還涉炒股，日前已發動兩波搜索及約談行動；針對財報不實的部分，康友今反擊遞狀控告負責康友-KY簽證查核業務的勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長施景彬、會計江明南2人，涉犯證券交易法之不實簽證查核及刑法背信罪，記者目前正尋求勤業眾信聯合會計師事務所回應。

康友今指出，施景彬、江明南2人負責多起KY股簽證、查核、內部控制制度審查工作，對KY公司、第一類上市公司的簽證、查核、內部控制審查的要求，知之甚詳。施景彬自2011年起，受康友製藥委託進行簽證與查核，並自2015年起改與江明南共同受康友委任為財務報表之簽證與查核。

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康友聲明提及，因康友為KY股，為境外註冊公司，屬第一類上市公司，2人受台灣證券交易所委託對康友進行「內部控制制度」專案審查，對康友財務等狀況的了解，非僅如同一般的簽證、查核會計師而已。2人對康友的內控審查項目，包含資金貸與他人及背書保作業稽核、關係人交易管理作業、應收帳款及收款作業、生產作業等均包含在內，2人均為受康友委託處理事務之人。

康友指出，施景彬、江明南2人向康友收取每年900多萬元的會計師公費，高於同業收費標準甚多，卻未因此善盡查核之責，已涉嫌證交法第174條第2項第2款不實簽證罪，嚴重影響股東權益及證券市場的穩定，請依同條第3項加重其刑至2分之1。此外，2人所為，另涉犯刑法342背信罪。

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