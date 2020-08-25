涉賭博、洗錢 博奕網站大亨賴朝興投案2000萬交保

今年4月蕭世耀獲交保步出法院時，由一群黑衣人簇擁下離去，另名大股東賴朝興今天到嘉義地檢署投案，晚間依涉犯賭博罪及洗錢防制法等罪嫌，以2000萬元交保。（資料照，記者丁偉杰攝）

2020-08-25 22:34:46

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義地檢署去年起訴史上最大地下匯兌案的經營主嫌吳承霖夫婦等多人，查出集團至少經手124億元地下匯兌，檢方持續追查發現，台灣博弈大亨蕭世耀、賴朝興及蔣振銘等人是「捷豹集團」三大股東，藉由吳承霖等人，將經營網路博弈所得財物，以地下匯兌方式，匯回或匯出台灣地區，掩飾或隱匿犯罪所得，蕭世耀今年4月以5000萬元交保，今天賴朝興到嘉義地檢署投案，晚間依涉犯賭博罪及洗錢防制法等罪嫌，以2000萬元交保。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮法務部調查局台南市調查處偵辦「捷豹集團」網路賭博等案，今年4月陸續對被蕭世耀等人提起公訴，並對同案被告賴朝興、蔣振銘等人發布通緝，賴朝興今天投案。

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檢調調查，賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人為「捷豹集團」三大股東，張恆耀為集團執行長，他們以點子公司等公司從事網路博弈，供不特定人上網賭博後，藉由吳承霖等人，將經營網路博弈所得財物，以地下匯兌方式，匯回或匯出台灣地區，掩飾或隱匿犯罪所得。

蔣振銘、張恆耀日前已投案，賴朝興今天投案，檢方偵訊後認為3人已涉犯刑法第268條賭博罪及洗錢防制法第14條第1項罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，賴朝興2000萬元具保、張恆耀以500萬元具保、蔣振銘以200萬元具保。

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