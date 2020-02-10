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百億地下匯兌案》被告反駁指控：那位副議長不是客戶

台商吳承霖涉嫌地下匯兌案，今天到嘉義地院出庭。（記者丁偉杰攝）

台商吳承霖涉嫌地下匯兌案，今天到嘉義地院出庭。（記者丁偉杰攝）

2020-02-10 18:35:14

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義台商夫妻吳承霖、陳玟叡等7人涉嫌兩岸地下匯兌案，嘉義地院今天首度召開準備程序庭，吳承霖夫妻等人雖承認從事地下匯兌，但都否認有組織犯案及洗錢犯行，陳玟叡反駁檢方指控，稱檢調查扣的帳簿內出現中部某副議長名字，並非地下匯兌經手的客戶，而是丈夫與對方有借貸關係。

嘉義地院由法官李秋瑩開庭審理，吳承霖、陳玟叡夫妻及陳玟叡母親、孫姓女子、黃姓女子、彭姓男子、劉姓男子等7人皆由委任律師陪同出庭應訊，嘉義地檢署由公訴檢察官林俊良蒞庭。

檢方起訴指出，吳承霖指示孫女、劉男收購中國地區金融機構帳戶，包含網路銀行帳號、銀行卡、U盾和SIM卡，孫、劉兩人返台交付給吳，再由通緝中的黃文鴻僱用彭男進行地下匯兌等事宜。

吳男等人自2017年12月起經手的地下匯兌高達124億餘元，是史上最高的地下匯兌金額，吳等人至少獲利2億元以上，並用賓士名車和高鐵南北運送現金；檢調去年8月在吳承霖夫婦位於嘉義市住處搜索到約900多萬現金，又在嘉義縣大埔鄉陳母住處起獲2億餘元現金。

吳承霖庭訊時辯稱，他取得的U盾金融帳戶都是親友帳戶，並非以不法方式取得；吳承霖委任律師也指出，檢方指控的匯兌金額計算有誤，較實際金額多10倍，希望法官查明。

吳承霖也表示，檢調在其岳母家中查到的2億餘元現金，不是犯罪所得，而是他在中國經商及賣房子的款項。

陳母表示，她未參與地下匯兌等犯行，2億餘元是吳承霖搬來放的，不清楚吳是拿錢來放；其餘出庭的被告都表示，未參與結構性的犯罪組織及洗錢犯行，希望法官能夠查清楚。

台商吳承霖的妻子陳玟叡開庭後，快步離去。（記者丁偉杰攝）

台商吳承霖的妻子陳玟叡開庭後，快步離去。（記者丁偉杰攝）

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