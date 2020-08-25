自由追新聞》千金買房萬金買鄰 遇到黑心管委會怎麼辦？

2020-08-26 11:00:00

〔記者蕭喬云、呂月琪／台北報導〕社區管委會雖是無給職，卻能決定大小公共事務、掌管社區財物，一不小心就成了有心人士發財途徑，當遇到不肖人士把權，社區住戶除了自認倒霉，也有人嘗試提告，甚至仗義直言而爆發肢體衝突，但專家直言萬年管委、黑心主委的出現，也許冷漠社區住戶也該負一半責任。

本集《自由追新聞》透過律師解析，為何住戶提告主委經常無效？以及主管機關又是如何回應，民眾質疑《公寓大廈管理條例》罰則過輕無約束力一事。

影片中透過兩名個案瞭解新舊社區管委會運作差異，在老社區擔任過主委及財務委員的個案Ａ，分享自己擔任財委期間與主委發生過多次糾紛，大至管委會投票通過的污水下水道工程廠商無故遭到替換、主委要求財委在空白提款單上蓋章、管委會成員無故遭到解職，小到購買1、2千塊的物品卻僅用照片申請公款等，為了糾舉不法行為，個案Ａ也挺身提告，但提告未果之餘還讓自己在社區處境為難。相較於老社區的財務不清，個案B則認為外界也許對社區主管一職抱有許多負面印象，但不乏許多熱心只想讓社區有更好發展者，且事實上收廠商回扣這件事真的沒有想像中這麼容易，主委更多時候是花許多心思處理住戶糾紛。

主管機關與律師也不諱言，財務糾紛確實是社區民眾與管委會的主要爭議來源，品律法律事務所徐維宏律師指出，住戶對主委或是管委會濫用公款、圖利廠商提告的情況並不少見，但往往因不易舉證無疾而終，徐維宏建議真想一勞永逸改善弊端，積極參與管委會事務可能是最有效的方式，且利用一些小技巧就可以解套每次區分所有權人會議參與人數不足無法決議的問題。北市建管處主任秘書洪德豪也補充，雖可走法律途徑，但《公寓大廈管理條例》立法立意是希望社區發展更健全，重視的是社區自治而非裁罰，市府也設有免費爭議事件調處委員會，協助建立更完整的社區。

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