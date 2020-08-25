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    竹市警校園反毒天使培訓營 結合桌遊創新課程獲好評

    新竹市警察局少年隊舉辦「校園反毒天使培訓營」，透過設置擬真毒品教具及活潑有趣的反毒桌遊課程，使少年學子了解毒品的危害。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市警察局少年隊舉辦「校園反毒天使培訓營」，透過設置擬真毒品教具及活潑有趣的反毒桌遊課程，使少年學子了解毒品的危害。（記者蔡彰盛攝）

    2020-08-25 12:24:06

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局少年隊今天舉辦「校園反毒天使培訓營」，透過設置擬真毒品教具及活潑有趣的反毒桌遊課程，使少年學子了解毒品的危害，以及培養勇於拒絕毒品的態度，增加參與學生的學習興趣，紛紛表示將把所學帶回校園，深耕正確反毒意識，學員們的迴響相當熱烈。

    少年隊指出，根據衛福部統計，高中職學生有藥物濫用的比例最高，其次為國中生，青少年時期同儕依附需求高，為尋求同儕認同或歸屬感，或心情煩悶、好奇、挫折等因素而使用毒品。

    青少年對於毒品的認識多來自於同儕間的不正確資訊，或是輕忽毒品的危險程度，對於毒品危害的正確認知，有助於青少年對於拒絕毒品的決心。近年來新興毒品盛行，多以鮮豔有趣的形式降低青少年的戒心，如咖啡包、濕紙巾、甚至可愛有趣的糖果形式，吸引青少年嘗試，墜入毒品危害的深淵。

    警方特別邀請專業的防治毒品講師，結合新聞時事，介紹目前新興毒品的樣態及毒品對於傷害人體的嚴重性，特別是近半來致死率極高的PMMA（超級搖頭丸）也是本次課程的重點，希望少年能夠對於新興毒品有正確的認知，清楚知道拒絕毒品的重要性。

    此外警方結合紅絲帶基金會帶領參與少年利用策略性桌遊，練習辨識危險情境以及拒絕毒品策略，加強少年反毒觀念，進而打造無毒校園。

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