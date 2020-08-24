急拉屎亂丟菸蒂燒4宅 煙癮女子刑、民判賠130萬

陳姓女子在床邊抽菸突感便意，將未捻熄菸蒂亂丟地板，衝進廁所暢快解便，未料，未熄菸蒂引燃火勢，燒壞4民宅，還造成2鄰居嗆傷。菸示意圖。（歐新社）

2020-08-24 20:11:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕好貴一坨屎！

陳姓女子在頂樓加蓋鐵皮屋床邊抽菸，突感便意，將未捻熄菸蒂亂丟地板，衝進廁所暢快解便，未料，未熄菸蒂引燃火勢，燒壞4民宅，還造成2鄰居嗆傷，損失慘重。刑事部分，基隆地院依過失傷害罪判她4月徒刑，得易科罰金12萬元；民事部分，再被判賠鄰居共118萬9890元。

判決指出，陳姓女子借住在朱姓男友弟弟位於新北市瑞芳區3樓加蓋鐵皮屋內，2017年12月某日11時許坐在床邊抽菸時，突然屎急，將未捻熄菸蒂，丟棄床邊，衝進廁所解放。

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未料，未熄菸蒂引燃床邊木質地板，燒毀屋內衣櫃、床鋪、書桌，火勢還波及相鄰連棟公寓3鄰宅，造成陳姓夫婦在睡夢中遭濃煙嗆傷送醫，還燒死她養的3隻鸚鵡。

基隆地檢署依新北市消防局火場勘驗報告，認定起火點在陳女臥室床旁木質地板有嚴重燒穿痕跡，加上陳女朱姓男友的弟弟，在火警發生時，有聽到陳女大喊失火，將陳女依失火燒燬住宅罪與過失傷害罪嫌起訴。

法院認為，遭火災潑及的3戶民宅都屬沒有梁柱的違章加蓋鐵皮屋，沒有主要結構受損，致不堪居住之情形，未達於燬壞的程度，但造成陳姓夫婦嗆傷，與陳等3戶住處家具遭燒毀，依過失傷害罪嫌判處陳女4月徒刑。

民事部分，僅陳姓夫婦與楊姓鄰居告陳女亂丟菸蒂，燒毀她屋內家具、鸚鵡，與藏書、字畫、木雕等收藏，連帶向陳女及出借陳女居住的朱家分別求償修繕、毀損等費用174萬2200元及82萬6000元。

法院認為，陳亂丟菸蒂引起火災，燒毀陳楊鄰居家具、字畫等收藏，兩者間有相當因果關係，陳女應負侵權行為損害賠償責任，但楊與陳姓夫婦3樓違章加蓋，與朱家相連的鐵皮屋，均無防火構造，使得火災起火後，高溫濃煙經由鐵皮屋頂往兩側延燒而受波及也有過失。

判決指出，楊與陳姓夫婦及朱家增建違建的行為也助成損害擴大，與陳女均應各負擔10% 的有過失比例責任，因此判陳女與朱家要連帶賠償陳姓夫婦82萬4490元，楊女36萬5400元。

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