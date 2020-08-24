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    4警深夜使勁推拋錨車到路旁 女駕駛：會不會收停車費？

    拋錨車卡住路旁貨車車斗。（記者許國楨翻攝）

    拋錨車卡住路旁貨車車斗。（記者許國楨翻攝）

    2020-08-24 14:39:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人深夜開車途中拋錨，路人好心幫推車卻偏離失控，反卡住路旁貨車車斗，警方巡經見狀呼叫同仁前來，共4名員警使勁終於將拋錨車推到路旁停車格內解圍，未料陳婦反問員警會不會收停車費？員警一度感到錯愕仍熱心告知最好的處理方式，陳婦這才醒悟並感謝警方協助。

    婦人攔警車求助。（記者許國楨翻攝）

    婦人攔警車求助。（記者許國楨翻攝）

    台中市第五分局文昌派出所警員陳宗麟、高羿凡，上週深夜巡經大連路時遭陳婦攔下，告知車子稍早駛經崇德路、大連路口時拋錨無法發動，心想先把車輛推到路邊停放，也有熱心民眾幫忙推車，未料兩個人推著推著不小心把車輛推歪，鏟進停在路旁的貨車車斗下，造成側邊車身板金被卡住無法分開，束手無策時正好看見巡邏車，趕緊攔下求助。

    警方使勁將拋錨車推到路旁停車格替陳婦解圍。（記者許國楨翻攝）

    警方使勁將拋錨車推到路旁停車格替陳婦解圍。（記者許國楨翻攝）

    陳、高2員聽聞後，先通知貨車車主告知上情，接著加入推車行列，無奈車輛卡太緊，2名警力加上婦人使盡力氣依舊動也不動，警方呼叫線上同仁前來支援，4名警力加上婦人的合作下，終於順利將2輛車分離，並將拋錨車並推進停車格內，待早上再請道路救援幫忙來處理以策安全。

    豈料陳婦突然反問警方，停在停車格內隔天會不會收費？突來一問警方雖一度感到愕然，還是向陳婦說明夜間救援要付更多花費，推至停車格內等天亮再處理是安全合宜的做法，陳婦才恍然大悟並感謝警方協助解圍；分局長郭士傑呼籲，民眾開車上路前最好能將車況巡視一遍，平時也定期維修保養，以防途中發生突發狀況，造成用路危險。

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