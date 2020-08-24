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    男攀登南湖大山出現高山症 空勤直升機救援送醫

    空勤隊出動直升機到南湖山屋將陳男送醫。（記者歐素美翻攝）

    空勤隊出動直升機到南湖山屋將陳男送醫。（記者歐素美翻攝）

    2020-08-24 10:54:30

    〔記者歐素美／台中報導〕35歲陳姓男子跟隨9人登山隊攀爬南湖大山，昨第3天夜宿南湖山屋時，突然出現呼吸喘等高山症症狀，領隊趕緊報案求救，空總隊花蓮分隊今天凌晨4點多出動直升機，將陳男成功吊掛上機，並送往花蓮德興壘球場，經花蓮縣消防局救護車送往花蓮慈濟醫院治療。

    陳男所屬的登山隊伍1行9人，21日從台中市和平區由勝光派出所旁登山口入山，昨第3天行程夜宿南湖山屋，陳男突然出現呼吸喘等高山症症狀，領隊隨即將他在南湖山屋內加壓艙治療，並通報消防局。

    台中市消防局透過手機GPS定位輔助系統，確認陳男在南湖山屋旁，立即派遣梨山分隊，由分隊長曾建智帶隊前往搶救，另太魯閣國家公園管理處也出動巡山員上山。

    消防局表示，陳男（35歲）意識清楚，但有呼吸喘、肢體無力，疑似高山症症狀，今天上午申請直升機協助救援，空勤隊花蓮分隊於今天上午5點57分出直升機，並於6點22分成功搭載患者，前往花蓮德興壘球場，經花蓮縣消防局派遣救護車於6點46分，將陳男送抵花蓮慈濟醫院救治。

    台中市消防局表示，時序入秋，天色較快暗，提醒山友應視路況提早下山，以免受困迷路，上山前掌握自己身體狀況，蒐集山域天候氣象，於上山前多做一分準備，才可多一分安全，少一分遺憾，才能「快樂登山，平安回家」！

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