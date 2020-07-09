為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    警方查扣電腦29台、行動電話103支、中國門號SIM卡57張、門號申請書23份、U盾323個、銀聯卡140張等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣電腦29台、行動電話103支、中國門號SIM卡57張、門號申請書23份、U盾323個、銀聯卡140張等贓證物。（記者邱俊福攝）

    2020-08-27 11:00:00

    首次上稿2020-07-09 16:34
    更新時間2020-08-27 11:00

    〔記者邱俊福／台北報導〕「奕智博數位娛樂開發股份有限公司」涉嫌經營3家線上博弈平台，並提供中國人頭帳戶給予各線上博弈不法集團使用，且協助洗錢抽傭，刑事局偵七大隊第三隊經長期蒐證，7月9日宣布將公司代理執行長潘玉玲與公司幹部、客服等17人送辦，而從查扣的帳冊清查，上月短短8天協助各線上博弈洗錢近50億元，令人咋舌，檢警將約談目前在帛琉的莊姓負責人，以及持續擴大偵辦。

    警方調查，該公司營運期間，多次遭檢警搜索數次，卻因打著從事線上博弈平台客服，又不實際從事運營及經手賭資，藉以避開相關刑責。

    這次警方掃蕩其藏身在外專門負責收支各大線上博弈平台賭資水房，以及實際經營「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博弈平台的部門，並發現該公司協助各大線上博弈平台洗錢，從中抽傭百分之1到1.6，依洗錢與賭博罪嫌將涉案的公司人員等16人逮捕，警方並經借提另案遭台南地檢署羈押的潘女偵訊，她堅稱公司僅是合法從事線上博弈產業的代工，包括客服、軟體與推廣等，否認不法，隨即還押。而其餘公司人員在檢方複訊後諭令5萬元至10萬元交保候傳。

    警方表示，今年1月間，接獲有不法集團專辦中國人頭帳戶情資，經查發現該集團專門招募不特定人前往中國的銀行開立金融帳戶，並將帳戶供予非法線上博弈業者洗錢使用。調查過程查知，該批中國人頭帳戶全數集中於北市內湖區瑞光路某科技大樓內使用，研判該處為大型洗錢水房據點。

    上月8日兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索，並查扣電腦、行動電話、中國門號SIM卡、門號申請書、大陸銀行U盾、銀聯卡等大批洗錢水房贓證物，逮捕水房幹部及成員。經深入調查，洗錢水房成員皆為「奕智博數位娛樂開發公司」旗下員工，故之後再前往新北市汐止區的總公司搜索，查獲自身經營的3家線上博弈平台，又查扣電腦、行動電話、銀聯帳戶等證物，再逮捕涉案公司幹部；本月2日借提潘女，以及通知總經理林男、財務經理林男及幹部陳男等到案說明，依法究辦。

    警方將奕智博數位娛樂開發股份有限公司的涉案幹部、員工送辦。（記者 邱俊福翻攝）

    警方將奕智博數位娛樂開發股份有限公司的涉案幹部、員工送辦。（記者 邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    供帳戶給詐團算什麼罪 ?判輕判重碰運氣 傷司法威信
    2020-06-26 05:30

    供帳戶給詐團算什麼罪 ?判輕判重碰運氣 傷司法威信
    詐欺洗錢水房多角化經營 兼營應召站攬客被抄
    2020-04-09 16:03

    詐欺洗錢水房多角化經營 兼營應召站攬客被抄
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    賭博網站透過嘉義台商地下匯兌1億多元 22人被起訴
    2020-03-31 09:35

    賭博網站透過嘉義台商地下匯兌1億多元 22人被起訴
    30台灣人疑洗錢被逮 扯出巴拉圭警涉吞錢
    2020-03-27 05:30

    30台灣人疑洗錢被逮 扯出巴拉圭警涉吞錢
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    日籍經濟犯侵吞5億日圓 潛逃來台洗錢奢華過活
    2020-03-21 08:01

    日籍經濟犯侵吞5億日圓 潛逃來台洗錢奢華過活
    赴菲搞博弈慘遭拘禁毆打性騷 警方2年餘跨國營救26人
    2020-03-01 17:29

    赴菲搞博弈慘遭拘禁毆打性騷 警方2年餘跨國營救26人
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-26 11:37

    獨家》史上最大宗！台中港查獲約585萬包走私菸 市價破5億 影片

    2020-08-26 12:48

    華航儲備空姐花蓮打工換宿 疑自摔遭曳引車輾斃

    2020-08-26 11:25

    康友-KY涉財報不實、董事長被通緝 反控勤業眾信涉不實簽證查核

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播