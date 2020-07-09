涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

警方查扣電腦29台、行動電話103支、中國門號SIM卡57張、門號申請書23份、U盾323個、銀聯卡140張等贓證物。（記者邱俊福攝）

2020-08-27 11:00:00

首次上稿2020-07-09 16:34

更新時間2020-08-27 11:00

〔記者邱俊福／台北報導〕「奕智博數位娛樂開發股份有限公司」涉嫌經營3家線上博弈平台，並提供中國人頭帳戶給予各線上博弈不法集團使用，且協助洗錢抽傭，刑事局偵七大隊第三隊經長期蒐證，7月9日宣布將公司代理執行長潘玉玲與公司幹部、客服等17人送辦，而從查扣的帳冊清查，上月短短8天協助各線上博弈洗錢近50億元，令人咋舌，檢警將約談目前在帛琉的莊姓負責人，以及持續擴大偵辦。

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警方調查，該公司營運期間，多次遭檢警搜索數次，卻因打著從事線上博弈平台客服，又不實際從事運營及經手賭資，藉以避開相關刑責。

這次警方掃蕩其藏身在外專門負責收支各大線上博弈平台賭資水房，以及實際經營「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博弈平台的部門，並發現該公司協助各大線上博弈平台洗錢，從中抽傭百分之1到1.6，依洗錢與賭博罪嫌將涉案的公司人員等16人逮捕，警方並經借提另案遭台南地檢署羈押的潘女偵訊，她堅稱公司僅是合法從事線上博弈產業的代工，包括客服、軟體與推廣等，否認不法，隨即還押。而其餘公司人員在檢方複訊後諭令5萬元至10萬元交保候傳。

警方表示，今年1月間，接獲有不法集團專辦中國人頭帳戶情資，經查發現該集團專門招募不特定人前往中國的銀行開立金融帳戶，並將帳戶供予非法線上博弈業者洗錢使用。調查過程查知，該批中國人頭帳戶全數集中於北市內湖區瑞光路某科技大樓內使用，研判該處為大型洗錢水房據點。

上月8日兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索，並查扣電腦、行動電話、中國門號SIM卡、門號申請書、大陸銀行U盾、銀聯卡等大批洗錢水房贓證物，逮捕水房幹部及成員。經深入調查，洗錢水房成員皆為「奕智博數位娛樂開發公司」旗下員工，故之後再前往新北市汐止區的總公司搜索，查獲自身經營的3家線上博弈平台，又查扣電腦、行動電話、銀聯帳戶等證物，再逮捕涉案公司幹部；本月2日借提潘女，以及通知總經理林男、財務經理林男及幹部陳男等到案說明，依法究辦。

警方將奕智博數位娛樂開發股份有限公司的涉案幹部、員工送辦。（記者 邱俊福翻攝）

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