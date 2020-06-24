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3歲童鼻孔被髮飾塞住 警車開道30公里急送醫

鹿野分駐所前錄下警車前導轎車送醫畫面。（記者黃明堂翻攝）

鹿野分駐所前錄下警車前導轎車送醫畫面。（記者黃明堂翻攝）

2020-06-24 21:27:18

〔記者黃明堂／台東報導〕「警察先生幫幫忙」！有位媽媽昨天急急忙忙跑進鹿野分駐所，慌張地向值班員警說，「我3歲小孩鼻孔內有異物呼吸困難，能不能幫送醫」，警察立即開啟巡邏車蜂鳴器及警示燈，讓他們尾隨，一路直奔台東馬偕紀念醫院急診室，經醫師診斷順利將小珠珠夾出！

昨天正值鹿野分駐所員警準備交換班時刻，突然有輛車停在所前，一位年輕媽媽從後座奔出，進到所內呼救，「警察先生幫幫忙，我3歲小孩玩髮飾時，不慎將小珠珠塞進鼻孔內，目前呼吸困難，可不可以協助送醫，拜託！拜託」！

員警一聽，這可是性命攸關的大事，準備執行巡邏勤務的警員胡文豪及胡家元二話不說，立刻通報勤務指揮中心獲准後，隨即開啟巡邏車蜂鳴器及警示燈，讓年輕夫妻自駕車輛尾隨在後，一路直奔馬偕醫院，所幸沿途車輛不多，在20幾分鐘內順利抵達。

幼童由母親抱入急診室，簡短說明後，醫師以手電筒燈光照入鼻孔，發現有一小珠珠卡在鼻腔內，用尖嘴夾順利夾出，孩童呼吸立馬恢復順暢，也讓在場所有人鬆了一大口氣，醫師也直說，「還好小珠珠卡在鼻腔沒掉入呼吸道內，否則就麻煩了」，就在警察與醫師的協助下，圓滿結束這場「珠卡鼻」的驚魂記！

事後年輕夫妻也直向員警及醫師們表達感謝之意。

關山警察分局分局長潘仕能提醒，若民眾發生遭異物噎到狀況，在經過「擊背法」或「哈姆立克法」，依然還是沒有呼吸的話，就不要繼續把時間浪費在取出異物上，應立刻施以CPR，並請求救護，千萬別錯失這「關鍵4分鐘」的黃金急救期！

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