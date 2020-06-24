教廠商偷工減料 水公司技術士收110萬回扣被判12年

豐原給水廠技術士湯濡安，收回扣再教導廠商加水稀釋氯化鋁，圖為該水廠的進口水。（記者張瑞楨攝）

2020-06-24 12:32:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾擔任自來水公司第四區管理處豐原給水廠的技術士湯濡安，向供應混凝劑氯化鋁的東展公司廠長謝冠生索取回扣，再教導東展公司把氯化鋁加水稀釋，濃度降低到9.5％交貨，他收取110萬元回扣後，因氯化鋁價格上漲，東展公司只願意給一半回扣，湯男不滿並刁難質疑品質，謝冠生擔心需索無度，主動向廉政署自首，台中地院批評湯男罔顧公共利益與國民飲水安全，依貪污治罪條例重判12年，可上訴。

判決書指出，湯濡安（38歲）從2013年起，擔任豐原給水廠的技術士，原水必須添加氯化鋁當混凝劑，水公司四區管理處向東展公司採購此藥劑，規定濃度是10至11％，湯男卻在2015年5月間，以藥劑有問題為由，約東展公司廠長謝冠生（44歲）與業務經理陳碧珠（63歲），在豐原給水廠藥槽旁說「按慣例及前備告知，工程有10％回扣，物料（藥劑）也有」，他還宣稱，如果願意給回扣，氯化鋁濃度可從10至11％，加水稀釋到9.5％，每1000公斤稀釋過的不合格氯化鋁，回扣金額是100元。

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至於水公司的抽驗檢查，則由謝冠生準備合格的樣本，透過送貨司機交給湯濡安，由湯男送交水公司檢驗，從2015年5月起，湯男陸續收回扣，2014年度收了37萬元，2015年度第一、二批收了16萬元，第三次批收23萬元，第八至十一批收24萬元。

到了2016年5月間，因氯化鋁的原料上漲，單價從2014年的5.42元，上漲至2015年的每公斤5.8元，又再上漲至6元，陳碧珠遂向湯男說，回扣金額太高，希望能降到一半，湯男拒絕之後，陳女還是只給一半，把原訂20萬元回扣，自行減低至10萬元，湯男氣得質疑「為什麼少一半？」但還是收下10萬元。

湯男收取共110萬元回扣後，2016年8至9月間，因汛期導致原水的混濁度太高，放氯化鋁的淨化效果欠佳，湯男質疑東展公司交貨的氯化鋁濃度低於9.5％，謝冠生卻認為，湯男已拿回扣，卻又挑剔品質，顯示湯男想索取更高的回扣，遂向法務部廉政署中部地區調查組自首，還把湯男索賄錄音提供給廉政署，包括湯男抱怨回扣「砍一半」。

湯男辯稱說，這些錢不是回扣，而是借款，每驗收1000公斤，東展公司借給他100元，讓他能償還助學貸款，但他宣稱金額並非110萬元，而是不到60萬元，他承認收貨時，他沒有陪同驗收過磅，還為此被水公司懲戒，至於濃度下降至9.5％，是誤差範圍。

台中地院不採信湯男辯詞，認定湯男負責水質檢驗與供水穩定等業務，涉重大公共利益，既然罔顧飲水安全與國民健康而收取回扣，再降低採購藥劑的品質，雖主動繳回46萬元，但仍否認犯行，依貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪，重判徒刑12年，謝冠生與陳碧珠雖都觸犯同法的交付賄賂罪，但因兩人自首或坦承，判決「免刑」，可上訴二審。

豐原給水廠技術士湯濡安，收回扣再教導廠商加水稀釋氯化鋁，圖為該水廠的沉澱設備。（記者張瑞楨攝）

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