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「黑道太子爺」喬裝潛入新光三越 偷走近500萬金飾遭起訴

有「黑道太子爺」之稱的38歲池勁緯，犯下多起竊案而被羈押。（資料照）

有「黑道太子爺」之稱的38歲池勁緯，犯下多起竊案而被羈押。（資料照）

2020-06-24 10:38:11

〔記者錢利忠／台北報導〕有「黑道太子爺」之稱的池勁緯（38歲），今年5月潛入新光三越台北站前店，竊走「今生金飾」櫃位內市值近500萬元金飾後，銷贓賤賣50萬元而被羈押，此外，他另涉竊當鋪11萬元等多起竊案，台北地檢署今依竊盜罪將他起訴。

檢警調查，今年5月7日早上7時許，池勁緯胸前掛著識別證，喬裝成百貨公司職員，戴假髮、帽子及口罩，從新光三越台北站前店位於許昌街的車道口潛入賣場，並搭乘貨梯直達13樓，之後逐層向下搜刮。

池男下手前，會先用手試拉展示櫃，看能否順利打開，若打不開就試圖在櫃位內找鑰匙，當天他經過5樓的「今生金飾」櫃位，發現展示櫃鑰匙放在收銀機下方的櫃子，隨即順利開啟展示櫃，10分鐘內偷走市值近500萬元的上百件金飾。

此外，今年4月20日，池男還潛入位於北市中山區的當鋪，趁當鋪員工如廁之際，偷走當舖內11萬元現金；同月26日，另行竊北市牯嶺街上的郵幣社，偷走油幣社職員的隨身包包，得手2萬元。

池男之所以被稱為「黑道太子爺」，起源於他的黑道父親池泳霖，身為牛埔幫角頭的池泳霖，因槍擊案入獄後結識不少獄官，2014年間，池勁緯犯下國小學童挾持案而被羈押後，池泳霖還透過獄官打點兒子的獄中生活；該案池泳霖原審獲判有罪，但高等法院認為，他犯案當時因吸毒引發幻聽等症狀，認定當時他的心神喪失，改判他無罪，但令入相當處所監護2年，經最高法院駁回上訴後定讞。

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