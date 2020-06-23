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不實抨擊立委徐欣瑩評鑑吊車尾 羅淑蕾被起訴

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營指控，羅淑蕾批評徐欣瑩是最後一名立委的言論不實。（記者蔡彰盛翻攝）

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營指控，羅淑蕾批評徐欣瑩是最後一名立委的言論不實。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-06-23 17:12:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前國民黨立委羅淑蕾2018年到新竹縣為縣長候選人楊文科助選演講時，抨擊對手候選人徐欣瑩「4年在立法院推出零法案」，還稱徐被公民國會監督聯盟評鑑為最後一名，經徐欣瑩提告，新竹檢方認定羅淑蕾傳播不實訊息，將她依違反選罷法提起公訴。

檢方調查，羅淑蕾明知徐欣瑩、楊文科均為2018年第18屆新竹縣縣長候選人，且羅女與徐女均曾任第 8屆立法委員，羅女為協助楊文科當選，竟基於意圖使徐欣瑩不當選犯意，於法定選舉期間的2018年11 月3日晚間，在楊文科於新竹縣峨嵋鄉舉辦的造勢晚會，以演講方式向在場多數不特定民眾傳述：「徐欣瑩我請問你，我講話負責任，大家都知道我不會講假話，請問妳4年來，你在立法院做了什麼法案，零，零！」

羅淑蕾又指稱，徐欣瑩於擔任立法院第8屆立法委員期間，被公民國會監督聯盟評鑑為最後一名等不實之事，足以毀損徐欣瑩名譽，影響選民對徐欣瑩品德操守及政治形象之判斷，進而損害選民投票行為正確性。全案經徐欣瑩告訴偵辦。

羅淑蕾坦認有上揭言行，惟矢口否認犯行，辯稱：當天她講的前後語，是比較利國利民的法案，她是在做比較，主要在強調這些，是以這樣去做闡述，也不會因為她講這樣，徐欣瑩就落選。

檢方查閱立法院法案查詢系統，發現徐欣瑩於2012年至2015年間共計有主提案46筆法律提案三讀通過紀錄，其中部分法案在羅淑蕾擔任立法委員時，亦同為主提案人。

社團法人公民監督國會聯盟也函覆檢方稱：公督盟自2007年成立以來，持續12年，累積共23次立委評鑑，是國內唯一評鑑待觀察立委的團 體，從第七屆第一會期起，從未以最後一名來呈現待觀察立委。

檢方認為羅淑蕾所為，係犯公職人員選舉罷免法第104條之傳播不實罪嫌。全案提起公訴。

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