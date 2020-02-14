郭新政找盛竹如拍「誰殺死了李新」遭羅淑蕾自訴 北院諭知不受理

前立委羅淑蕾自訴李新前女友郭新政，與資深媒體人盛竹如加重誹謗案，北院認為，羅淑蕾自訴犯罪事實與另案國泰世華副總經理莊秀珠為同一行為，故屬同一案件，且在同一法院重新起訴，於法不合，故諭知不受理。（資料照）

2020-02-14 10:49:28

〔記者溫于德／台北報導〕前立委羅淑蕾不滿已故議員李新的前女友郭新政，找資深媒體人盛竹如拍攝影片「誰殺死了李新」影射她介入珠寶交易，自訴2人加重誹謗。台北地院認為，羅淑蕾自訴犯罪事實與另案國泰世華副總經理莊秀珠為同一行為，故屬同一案件，且在同一法院重新起訴，於法不合，故諭知不受理，可上訴。

合議庭指出，莊秀珠曾於2019年2月25日向北院提出自訴，自訴意旨略以：「被告郭新政、盛竹如於民國108年2月22日下午14時22分前不詳時間、在不詳地點，偽造莊秀珠與羅淑蕾之對話錄音檔，復共同拍攝名為『李新是怎麼摔死的part9潘朵拉的盒子打開了』」短片。

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短片內容除播放對話錄音檔案外，並影射羅淑蕾利用立法委員身分，要求莊秀珠開立台支支票時故意漏蓋印章，使蕓賞珠寶老闆娘嚴嘉慧持漏蓋印章的台支支票用來取信郭新政，郭新政、盛竹如在於2019年2月22日下午14時22分，將短片發布在「誰摔死了李新」粉絲專頁及Youtube網站，故郭新政、盛竹如已涉犯刑事加重誹謗罪。

合議庭認為，羅淑蕾2019年2月27日提起本件自訴，主張郭新政、盛竹如共同偽造她與莊秀珠間對話錄音檔案，並拍攝影片，後將影片刊登於「誰摔死了李新」粉絲專頁及Youtube網站，經比對犯罪事實、被告身分，均與莊秀珠自訴案相同，縱使莊秀珠自訴郭新政、盛竹如罪名與羅淑蕾自訴罪名不盡相同，基於犯罪事實相同，仍屬同一案件。

合議庭認定，羅淑蕾在莊秀珠自訴案繫屬北院後，再於2019年2月27日就同一案件於同一法院重新起訴，於法不合，故諭知不受理。

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