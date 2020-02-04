不滿跟團遭質疑「耍大牌」 羅淑蕾向女團員求償200萬

羅淑蕾不滿女團員公開質疑她「耍大牌」，求償200萬元並公開道歉。（資料照）

2020-02-04 18:03:27

〔記者溫于德／台北報導〕前立委羅淑蕾跟團到加拿大旅遊，事後被同團蔡女公開質疑「耍大牌」，羅淑蕾喊冤告蔡女妨害名譽不成後，再求償200萬元並公開道歉，北院下午開庭，蔡女委任律師強調，蔡女言論是針對旅行社非羅淑蕾。法官見雙方都有和解意願，庭末諭知被告律師庭後陳報和解方案。

蔡女2017年投訴媒體指出，羅淑蕾一行21人和他們10人併團，仗著人數多又有「前立委」身分加持，行程都得照著他們來，後來參加加拿大阿岡湖的獨木舟行程時，就因羅淑蕾等人覺得危險不願意坐就取消，搭波士頓鴨子船時也因羅淑蕾等人集合不準時，導致其他人等到快9點才用晚餐。

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羅淑蕾否認指控，提出刑事告訴。經檢察官勘驗新聞影片，發現蔡女受訪內容僅抱怨行程受影響，沒有髒話等令人難堪的字眼，且「耍大牌」3字也是從記者口中說出，並非蔡女本人所說，罪證不足故對蔡女處分不起訴。

但羅淑蕾後來仍向法院刑事庭聲請交付審判。

民事部分稍早開庭時，羅淑蕾委任律師表示，羅淑蕾不排除和解，但希望蔡女協助提出和解方案再洽談。

蔡女委任律師則說，蔡女很無辜的是電視台主動採訪她，但蔡女並不知道電視台是否會播出，且相關言論是針對旅行社並非羅淑蕾，至於和解方案則尚未確定。

法官見雙方都有和解意願，庭末諭知請蔡女律師庭後與蔡女討論後提出和解方案，並陳報法院，全案訂下月10日再開。

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