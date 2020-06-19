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首頁　>　社會

黃光芹出書評論韓國瑜 韓粉怒罵「賤招爛貨」挨罰5000元

媒體人黃光芹（圖）出書「你還不知道的韓國瑜」，引發陳姓韓粉不滿。（資料照）

媒體人黃光芹（圖）出書「你還不知道的韓國瑜」，引發陳姓韓粉不滿。（資料照）

2020-06-19 20:18:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕去年總統大選期間，媒體人黃光芹出書「你還不知道的韓國瑜」，引發陳姓韓粉不滿，在國民黨總統候選人韓國瑜的粉絲專頁PO文：「又是賤招真他X 的爛貨」挨告妨害名譽。基隆地院近日審結，依公然侮辱罪判罰陳男台幣5千元。

判決指出，陳男與媒體人黃光芹互不認識，陳去年11月底，在「2020韓國瑜總統後援會（總會）」的粉絲專頁上一篇：「作者黃光芹/ 著、書名：你還不知道的韓國瑜」的書本照片下方PO文：「又是賤招真他X 的爛貨」辱罵黃光芹，而挨告妨害名譽。

檢方認定，陳的PO文有貶抑黃光芹的人格評價，致黃光芹之名譽受損，依公然侮辱罪嫌起訴陳男。

法院審理時，陳解釋，他是在群組裡討論那本書，認為黃光芹在總統選舉期間出版這本書出奧步；他是批評黃光芹的書，說這本書很爛，不是批評黃光芹，他並沒有侮辱黃光芹的意思。

法官認為，陳留言「又是賤招真他X 的爛貨」，明顯是在針對人而非書本，一般人用語，只有人會出賤招，書本並無行為能力，並不會有出賤招的行為。

此外，罵人「爛貨」，已足以使人在精神上、心理上感受到難堪，足以貶損人格評價與社會地位，因此依公然侮辱罪判陳5千元罰金。

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