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首頁　>　社會

嗆殺蔡英文等逾30名政治人物 自媒體社長判刑2年10月

自媒體謝姓社長被警方逮捕。（資料照）

自媒體謝姓社長被警方逮捕。（資料照）

2020-06-19 12:08:48

〔記者王定傳／新北報導〕擔任4家網路自媒體社長的男子謝安育，在2013年先寄信到某報社及食品公司，恐嚇要在飲料內下毒或於飛機放置爆裂物，去年又冒他人名義寄恐嚇信至總統府等單位，嗆說要殺死總統蔡英文等逾30名政治人物，新北地院審理後，依行使偽造文書罪，判處謝男2年10月徒刑，可上訴。

警方調查，2013年9月間，謝男（現年62歲）就曾模仿日本千面人恐嚇手法，寄信到食品公司及報社，揚言要在飲料內下毒，或在飛機上放置爆裂物，要求匯款20億元，引起警方高度重視，但找到帳戶所有人後卻發現是遭到冒用，加上被害公司均未匯款，謝男也無進一步動作，因此當時未查出犯人身分。

去年間，謝男又冒用他人名義，先後寄恐嚇信到總統府、立法院、法務部、新北市議會、新北市警察局，揚言「要在總統府前槍斃蔡英文」、「用炸彈炸死、用汽油彈燒死蔡英文、馬英九」、「殺光民進黨」等語，對象包括總統蔡英文、前總統馬英九、台北市長柯文哲等超過30人。

警方據報發現寄信人署名其中一名是比丘尼，發現她曾遭謝男恐嚇，進一步查出她被謝男冒名嫁禍；謝男事後坦承犯行，合議庭認為他所為觸犯刑法恐嚇公眾罪、行使偽造私文書等罪及違反民用航空法，從一重以行使偽造私文書罪論處。

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