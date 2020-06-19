「尚有仁義誠信」南市前議員詐領助理費 輕判4年定讞

台南市前議員楊麗玉詐領助理費，遭判4年定讞。（資料照）

2020-06-19 11:59:15

〔記者張文川／台北報導〕台南市前市議員楊麗玉，勾結2名助理詐領2010到2014年底的公費助理費254萬餘元，一審被依利用職務機會詐取財物等罪判刑8年半，二審認為她「顯尚有仁義與誠信」，將詐領罪改判4年、褫奪公權3年，外加可易科罰金的偽造文書罪6月刑期；貪污部分上訴三審，最高法院今駁回上訴，全案定讞，法院已通知檢方啟動防逃。

現年61歲的楊麗玉，曾任台南縣第13、15、16屆縣議員、民進黨議會黨團總召，以及縣市合併為直轄市後的第1屆台南市議員，但第2屆選舉時落敗。

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判決指出，楊麗玉在2010年底到2014年第一屆直轄市議員任內，聘雇認識10多年的好友郭月娥當助理，另聘陳銘鴻為助理，服務處設於郭月娥的麻豆區住處。

但楊麗玉因須清償債務，加上日常選民服務和選舉的花費需求，遂與郭月娥、陳銘鴻以申報人頭、薪水以少報多等方式詐領公費助理補助費，4年任內共向市議會詐領255萬餘元。

2016年有人檢舉楊麗玉詐領公款，台南地檢署指揮台南市調查站偵辦，同年10月收網約談，楊麗玉偵查期間被收押。一審台南地院認定楊麗玉以高報薪資方式詐領助理補助費，認定有罪，判刑8年半。

二審台南高分院前年8月宣判，仍認定楊有罪，但考量楊二審時自白認罪，並繳回255萬不法所得，依法可減刑，且她當庭表達擔憂還不完親友幫忙籌到的繳庫金，會拖累親友，合議庭認為她「顯尚有仁義與誠信」，減刑輕判4年。

共犯助理郭月娥二審判1年10月、緩刑5年、支付公庫25萬元；陳銘鴻判11月可易科罰金、緩刑2年、支付公庫20萬元。2助理皆未上訴而於二審定讞。

楊麗玉上訴三審，最高法院審理後認為，二審已充份說明判決理由與證據採認，沒有違誤，駁回上訴定讞。

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