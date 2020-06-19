新北市議員服務處樓下大火 竟是毒蟲討債丟鞭炮惹禍

警方押解花姓主嫌與同夥，但嫌犯辯稱沒想到釀出火警，毫無悔意。（記者吳仁捷攝）

2020-06-19 11:36:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲18日深夜驚傳一間油漆行失火，燒毀店內堆滿的油漆等易燃物，火勢上竄樓上國民黨籍新北市議員王威元服務處，大火更波及隔壁大樓，造成一家3口嗆傷送醫，緊急疏散43人；相關單位查出，油漆行柯姓員工事發前曾在店前遭人毆打，追出柯男因吸毒積欠花姓男子4000元，花嫌等4名惡煞上門討債圍毆柯男，柯男逃回店內，對方點燃鞭炮丟入油漆行，瞬間引發火勢，警方案發後逮獲4嫌，但主嫌卻冷回「沒想到搞出火警」，毫無悔意。

據了解，這起火警發生在18日深夜11時許，當時蘆洲中山一路台華油漆行突然竄出大火，因油漆行內堆滿油漆、松香水等易燃物，遭毒蟲縱火後，大火一發不可收拾，慌亂間油漆行50歲顏姓老闆、47歲員工柯姓男子等在場泡茶的5名友人倉皇逃生，但大火仍波及隔壁棟1家3口嗆傷送醫，大批住戶因遭遇火煙逃命，飽受驚嚇。

請繼續往下閱讀...

因現場民眾指稱曾有衝突，警方詢問油漆行內5人，柯男承認他為提神，向花姓男子取毒品嚐試，積欠花男4000元毒債，18日晚間他與花男在店外喬債，因還不出錢遭圍毆，他逃回店內，對方以為他要拿武器，點燃鞭炮丟入店內，未料引發大火，花男等人見闖禍，嚇得駕車逃逸。

警方根據查訪、柯男提供花嫌電話、花嫌駕駛的白色賓士車等車牌，逮獲26歲花嫌、同夥19歲吳男、22歲李男及19歲王男等4煞，花嫌等人承認犯案，辯稱以為柯男要攻擊他們，才丟鞭炮想嚇阻，未料引發大火；但花嫌等人到案後，對丟鞭炮引發油漆行火警，絲不在意，只說想到會搞出大火，不知道吃上官司外，還要負擔財務等損失。

警方今天依公共危險等罪嫌送辦，續追花嫌是否持有毒品，向上追查源頭；蘆洲警分局擔心市議員服務處樓下遭縱火，外界質疑治安不佳，事後也與新北市議員王威元溝通，避免民代質疑治安問題，但民眾仍對蘆洲頻傳縱火，對治安感到憂慮。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北蘆洲驚傳毒蟲縱火，燒毀油漆行，波及油漆行樓上新北市議員王威元服務處，火煙更釀成隔壁棟大批住戶逃生，3人送醫。（記者吳仁捷翻攝）

新北蘆洲驚傳毒蟲縱火，燒毀油漆行，波及油漆行樓上新北市議員王威元服務處。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法