警專校長等42高階警職異動 警界：名單按傳統倫理程序

警政署今天發布警專校長等42位重要高階警職人事異動，警界認為這波名單中，按傳統倫理程序，沒有特別異軍突起。（資料照）

2020-06-18 17:49:48

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天發布警專校長等42位重要高階警職人事異動，警界認為這波名單中，按傳統倫理程序，沒有特別異軍突起的狀況，不過從名單中，可發現，在這波疫情中特別辛苦的警政署行政組組長趙瑞華及代理保一總隊長的警政委員王慶麟，分別陞任台東縣警局長、保一總隊長，而破獲大毒梟林孝道集團的台東縣警局局長邱文亮也陞任台中市警局督察長，返回居住地服務。

警界認為，過去六都分局長有異軍突起，直接接任縣市警局長，這次六都的分局長，例如台北市大安分局長周煥興、新北市三重分局長王文澤、台中市第三分局長陳武康等等，都回歸傳統倫理程序，未再有直接外派接任警局長。

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另外，彰化縣警局局長方仰寧因過去時任台北市警中正一分局局長時，對於處理遊行等非常強勢，博得「戰神」之名，獲得台北市長柯文哲賞識，這次陞任署警政委員後，警界認為他是未來接任台北市警局長的熱門人選。

同樣的，基隆市警局局長詹永茂這次陞任警政委員，因過去歷任過桃園縣警局八德、平鎮、龍潭、中壢及桃園分局分局長，桃園市警局主任秘書、副局長等職務，能力頗受桃園市長等人肯定，人脈關係深厚，也讓警界認為是未來接任桃園市警局長的熱門人選。

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