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首頁　>　社會

北市大天母校區學生溺水 一度命危急救中

台北市立大學天母校區，今日下午驚傳一名20歲男學生在泳池溺水。（翻攝google map）

台北市立大學天母校區，今日下午驚傳一名20歲男學生在泳池溺水。（翻攝google map）

2020-06-18 17:18:26

〔記者鄭景議／台北報導〕位於台北市士林區忠誠路上的台北市立大學天母校區，今日下午驚傳一名20歲男學生在泳池溺水，據了解，警消抵達時學生一度失去生命跡象，所幸急救後恢復呼吸，目前送醫急救中，詳細事故原因還有待釐清。

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