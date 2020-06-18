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首頁　>　社會

逆向慢跑撞傷跑友 火爆哥飆罵三字經被訴

王姓男子在體育場慢跑健身，繞行橢圓形跑道時，逆向撞傷跑道上童姓男子左肩，2人第二次碰頭時，童男邊跑邊喊：「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心！」引發王不滿回罵：「三字經」。基隆地檢署今天偵結，將王男依傷害、公然侮辱罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

王姓男子在體育場慢跑健身，繞行橢圓形跑道時，逆向撞傷跑道上童姓男子左肩，2人第二次碰頭時，童男邊跑邊喊：「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心！」引發王不滿回罵：「三字經」。基隆地檢署今天偵結，將王男依傷害、公然侮辱罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

2020-06-18 15:07:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕火氣真大！

王姓男子在體育場慢跑健身，繞行橢圓形跑道時，逆向撞傷跑道上童姓男子左肩，2人第二次碰頭時，童男邊跑邊喊：「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心！」引發王不滿回罵：「三字經」。基隆地檢署今天偵結，將王男依傷害、公然侮辱罪嫌起訴。

本案發生在今年2月間某日晚上8點30分，王男在基隆市正信路上綜合體育場跑步時，與大多數人以逆時鐘方向在跑道上奔馳不同，而是以順時鐘方向在跑道上慢跑。

王逆向與多名跑友在跑道上跑步時，不慎擦撞到跑道上童姓男子左肩，2人繼續跑一圈，第二度碰頭時，童邊跑邊喊：「有一個沒水準的人逆向跑步，大家小心！」引發王不滿回罵童：「三字經」2次。

童男不爽被罵，運動完後，到診所驗傷後控告王公然侮辱與傷害罪。

檢察官查看診斷證明，醫師紀載童受有左肩肌肉挫傷與左肩部併頭部挫傷等傷害，可能是在跑步時與他人肩部碰撞後造成。

檢察官找來王男，王也坦稱他與童跑步擦撞後，有罵以「三字經」怒罵童2次。檢察官調查後，依傷害罪、公然侮辱罪嫌將王提起公訴。

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