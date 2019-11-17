不滿代家長興訟 幼兒園長竟在地檢署門口甩律師耳光

2019-11-17 19:56:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕謝姓律師1月到新竹地檢署開庭時，突遭幼稚園張姓園長掌摑攻擊，掉在地上的眼鏡還被踩碎，轎車後照鏡也遭破壞，謝姓律師指該園長的幼兒園去年發生幼童推擠事件，他受委任為家長興訟，不料開完庭竟遭攻擊，憤而驗傷提告，新竹地檢署依毀損、傷害及以強暴犯公然侮辱等罪嫌起訴張男。

檢警調查，55歲的張男為新竹縣某幼兒園園長，因被控業務過失傷害案件，而由新竹地檢署偵查中，因不滿前案謝姓律師所提出的訴訟主張，竟於1月18日上午10點多案件開庭時，至地檢署西側停車場律師專用停車格，徒手扳開並破壞謝姓律師的小客車後照鏡，致令鏡面破裂而不堪使用。

當天上午11點多案件開庭結束，謝姓律師與告訴人陳男步出地檢署大門口，張男基於傷害及以強暴犯公然侮辱罪犯意，先以「我這裡有兩個殺人案，你要不要辦？」等詞揶揄謝姓律師，又當眾辱罵謝「孬種」後，徒手揮打謝姓律師左臉，致有左臉頰頓挫傷併紅腫、左前額鈍挫傷併紅腫等傷害及人格、名譽受到貶損。

過程中張男不慎讓謝姓律師配戴的眼鏡掉落在地，竟以腳踏踩該眼鏡，致令鏡面破裂而不堪使用。

張男坦承辱罵謝姓律師「孬種」並以手撥落其配戴眼鏡，卻辯稱當天他伊並未接近謝姓律師的車，且雖以手撥落眼鏡， 但並未致人受傷，又見眼鏡掉落後，不小心踩了兩下，但隨後即很有禮貌地撿起還給律師。最後檢方依毀損、傷害及以強暴犯公然侮辱等罪嫌起訴張男。

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