「天地眼中眼」惹殺機 2兇謀財害天珠商判死刑

刺殺張姓天珠商人32刀的李政達（中），一審判處死刑。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

2020-06-17 17:31:19

首次上稿 16:06

更新時間 17:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月間發生的台中市張姓天珠商人命案引發治安震撼，40歲主嫌黃焌柚主使這起殺人奪財命案，起因只為了一顆價值高昂的「天地眼中眼」天珠與張男起糾紛，萌生殺意，與男子李政達召開殺人會議，再教唆李政達動手綁架殺害張男，李政達猛刺張男32刀，劫走價值1024萬元的14串天珠；台中地院一審認為兩人犯罪心思縝密、手段冷酷殘忍，難以期待能教化，有永久與世隔離的必要，依強盜殺人罪判處死刑，可上訴二審。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，黃焌柚（40歲）是張姓天珠商人的好友，兩人曾合夥做天珠買賣，不料，2019年4月間，黃焌柚借了張男的「天地眼中眼」天珠，卻私自變賣，並私吞人民幣38萬餘元（約新台幣160餘萬元）貨款；張男追討未果，對外宣稱他才是該天珠的真正主人，引發黃焌柚不滿；黃焌柚2019年另因涉入違法吸金案，觸犯銀行法，需籌措律師費，遂萌生殺人強盜天珠的歹念。

黃焌柚2019年11月間找來需錢孔急的李政達（25歲），開會謀劃殺人計畫，還提供李政達張男的大頭照、生活照、台胞證與手機號碼，李政達又陸續找來李之楷（18歲）、蔡信佑（19歲）等6人加入（4人退出，其中1人身份不詳），酬勞是3萬至5萬元，並這群人還開會商討細節，李政達等人並於18日傍晚，驅車視察兩處預謀棄屍地點。

這群人先購買圓鍬、童軍繩、手套等作案工具，李政達四度埋伏張男住處，卻沒見到張男，遂打電話給張男謊稱要買天珠，25日約在一處飲料店停車場前見面，李之楷先出拳毆打張男，再與蔡信佑抓住張男，李政達持預藏折疊刀猛刺張男32刀，搶走14串天珠，3人將張男載運到霧峰準備棄屍時，被兩名路人撞見報警，3人自撞電線桿逃逸，張男送醫不治。

李政達於偵查與審理時坦承犯行，並供出是黃焌柚教唆他，把張男「埋起來」，黃焌柚則辯稱「只是開玩笑」，他把責任全推給李政達，辯稱是李政達提議搶張男，他沒有加入，見到新聞才知此殺人案，李之楷與蔡信佑則宣稱，只知道要討債，不知道要殺人，

法官認為，黃焌柚因與張男合夥經營天珠生意生嫌隙，而萌生殺人之心，李政達僅因謀一己之利，就同意強盜殺人計畫，對無仇隙的張男萌生殺意，兩人殺意甚堅，無憐憫或同情之心，無端剝奪張男生命，對張男家屬造成終身痛楚，引起社會大眾恐慌，對社會治安影響甚鉅。

法官強調，黃焌柚犯罪心思縝密，李政達手段冷酷殘忍、漠視生命，兩人犯罪造成的損害至重至深，「若未受等值應報，罪刑實難均衡」，「實有應處以極刑而不得已之情形」，兩人難以期待教化，有永久與世隔離的必要，依刑法強盜殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，協助的李之楷、蔡信佑各判處無期徒刑、15年6月徒刑，其餘曾參與殺人會議，但退出的3人，則依預備殺人罪或預備強盜罪判處4月至6月不等徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

張姓商人送醫後不治。（資料照）

被奪取的14串天珠，價值1024萬元。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法