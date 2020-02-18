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平地原住民立委候選人樁腳現金買票 竹檢提起公訴

平地原住民立委候選人樁腳現金賄選遭檢方起訴。（記者蔡彰盛翻攝）

平地原住民立委候選人樁腳現金賄選遭檢方起訴。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-02-18 19:08:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署查獲本屆立委黃姓平地原住民候選人涉嫌透過新竹市的馬姓樁腳，透過現金買票，經檢方指揮專案小組蒐證搜索，共傳喚26人到案，並查出8000元現金匯款，今天將馬姓樁腳依賄選罪嫌提起公訴。

新竹地檢署去年11月間接獲情資，得知本屆平地原住民立法委員黃姓候選人在新竹縣市競選幹部馬男涉有現金買票情事，案經檢察官黃依琳指揮偵辦，由檢察長王文德召開專案小組會議，今年1月8日由6名檢察官團隊辦案，指揮新竹市警察局、內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊第二隊、新竹市調查站、北部地區機動工作站、保二總隊第三大隊第一中隊、移民署新竹市專勤隊等單位，持新竹地方法院搜索票，搜索馬男住所在內的3個處所，同步傳喚26人到案。

檢察官訊問馬男後，認其涉投票交付賄賂罪嫌重大，且有滅證、串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，全案經檢察官積極蒐證補強證據後，今天以馬男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行求、交付賄賂罪，依法提起公訴，並請求法院從重量刑。

新竹縣市平地原住民立法委員選舉選舉人總數為3430人，僅佔全國選舉人總數19萬9833人之1.7％，一般評估發生賄選機率極微，惟承辦檢察官與專案小組均秉持「有聞必查，有據必辦」信念，不放棄任何可能線索，縝密翔實蒐證後提起公訴，檢察長王文德除了嘉勉專案小組成員辛勞，也強調「強力查賄就是最佳反賄」的策略，也是端正選風不二法門。

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