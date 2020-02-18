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無法說話可用APP「視訊報案」！犯人影像直播到警局存檔

民眾可以手機上網、下載國內視訊APP報案系統。（記者王俊忠翻攝）

民眾可以手機上網、下載國內視訊APP報案系統。（記者王俊忠翻攝）

2020-02-18 21:42:45

〔記者王俊忠／台南報導〕警察受理民眾撥110電話報案時，常發現民眾因緊張、路況不熟悉，無法清楚說明案情與地點。但現在民眾可以智慧型手機用「視訊報案APP」報案，在報案時按下「視訊播出」，警方不但可用GPS立即找到發話地點，民眾還能在線上與員警面對面視訊，而對犯罪現場、犯罪者可直接播送到警局內錄影存檔，強化報案功能與跡證保存。

南市六分局警方表示，不少犯罪總在極短時間內完成，犯人得手立即逃逸，即便警方火速趕到現場，常需花上不少時間勘查、採證、化驗等程序，才能查到犯嫌下落。但也有不少民眾在現場目睹犯罪者或相關事證，若善用視訊報案APP，被害人不但有機會錄下犯罪現場直接傳送到警局雲端資料庫、強化偵防功能。

另民眾遭遇交通、治安案件，以視訊APP報案能在第一時間面對面與執勤員警視訊、溝通，報案的民眾在手機上「看得到警員」不僅能使民眾心情穩定，也會讓受理報案過程更有親切感。

警方表示，使用APPLE手機IOS系統的民眾可到APPstore；使用安卓系統的手機可到PLAY商店內搜尋「視訊報案」、「警政服務」，即可下載視訊報案APP，安裝好依指示依序取得驗證，即可完成使用，除交通事故與治安事件外，民眾也可用視訊報案系統報案檢舉交通違規，以利警方到現場舉發。

市警六分局長陳建民說，現今已進入人手一機的科技時代，民眾可善用手機科技及視訊報案APP保護自己，除傳統110報案和視訊方式外，民眾若遭遇現場案況緊張，無法說話時可開啟視訊APP，以打字方式陳述案情，員警也可以文字傳訊方式受理，讓每位需要警方的民眾都能得到最好服務。

民眾使用手機視訊APP報案，可助警方以GPS定位受害人的位置。（記者王俊忠翻攝）

民眾使用手機視訊APP報案，可助警方以GPS定位受害人的位置。（記者王俊忠翻攝）

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