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北投分局前偵查佐涉包娼包賭 撈13萬判刑6年

高等法院今依主管事務圖利、洩密等罪判郭仲文6年徒刑、褫奪公權5年；可上訴。（資料照）

高等法院今依主管事務圖利、洩密等罪判郭仲文6年徒刑、褫奪公權5年；可上訴。（資料照）

2020-02-18 16:55:01

〔記者楊國文／台北報導〕北市警局北投分局前偵查佐郭仲文被控「包娼、包賭」，賺13萬多元回扣、5度洩漏警方擴大臨檢消息給酒店、賭博業者，高等法院今依主管事務圖利、洩密等罪判郭6年徒刑、褫奪公權5年；可上訴。

判決指出，郭仲文於2012年間任職台北市警局北投分局偵查隊，自2013年4月3日起任職北市警局捷運警察隊刑事組偵查佐。

郭仲文2012年9月出資30萬元，取得蝴蝶匯酒店1股股權，與陳姓男子同為股東，後來蝴蝶匯酒店改名英皇酒店，郭仲文明知英皇酒店自2013年6月底起，由制服小姐脫衣秀舞，並供男客觀看、撫摸全身，卻未依法查緝，亦未將此事報告其長官或檢察官知悉，而在英皇酒店延續其原有股權，並分紅取得英皇酒店不法營業利益3萬3500元。

此外，郭仲文明知詹姓男子為天下運動網、太陽城等不法賭博網站的代理商，竟自2012年5月起到2014年5月止，未依法查緝，亦未向上報告，向詹男取得在前開賭博網站下注的帳號、密碼後，提供給賭客，並取得賭客下注的水錢10萬339元，詹男則獲得賭客下注的佣金及水錢34萬344元。

檢警亦查知，郭仲文涉嫌洩密，分別於2012年8月5日、12月23日、2013年9月11日、10月26日、2014年1月22日，5度將警方臨檢消息及民眾個人資料洩漏予詹姓賭博業者、陳姓酒店業者。

郭仲文應訊辯稱，陳姓業者欠他錢，後以酒店股份還債，而英皇酒店改為制服店，他並不知道有脫衣舞秀，律師則稱，英皇酒店並非郭的轄區，並無查緝權，但高院不採信，仍依主管事務圖利、洩密等罪判郭6年徒刑、褫奪公權5年，偽造文書罪判無罪。

此外，高院依賭博罪，判詹男6月徒刑，可易科罰金18萬元。

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