補教名師被訴偽造文書 劉毅出庭先向特助道歉

補教老師劉毅（見圖）與紀姓女特助涉嫌偽造私文書罪被起訴，法院今開庭，劉毅否認犯罪。（資料照，記者張嘉明攝）

2020-02-17 17:43:44

〔記者溫于德／台北報導〕本名劉曉山的補教名師劉毅開除李姓女特助，再要求紀姓女特助偽簽李女姓名，以向台北市教育局申請變更補習班共同設立人，劉毅與紀女事後被依偽造私文書罪起訴。台北地院下午再度開庭，劉毅否認犯罪，且是他授權紀女以人頭登記設立人，對紀女感到抱歉。

劉毅開庭連喊3次「非常冤枉」，強調事情都是循往例來作，以前也因此被告過，後來獲不起訴，所以也對坐在後方被告席的紀女感到抱歉，原因在於，紀女只工作2個月就被起訴，同樣冤枉。劉毅強調，「我們請人頭時，都有先寫切結書」，包括可以更換設立人、設立人印章也可以使用等，均經過授權。

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紀女同樣否認犯罪，委任律師為她辯稱，名義上補習班設立人並非實際負責人，不會影響主管機關台北市政府教育局管理補習班的正確性。

全案源於劉毅自2010年10月10日起，先聘李女擔任個人特助，由李女負責辦理劉毅交代事務，同時需管理「劉毅英文」旗下4間補習班，而李女同時是其中3間補習班的設立人或共同設立人。

但李女2018年3月收到劉毅開除信，隔月委託律師發函要求劉毅給付資遣費；劉毅在未經李女授權下，指示紀女在申請書上偽蓋李女用印並簽名，後向補習班申請變更補習班設立人，李女得知後對劉毅與紀女提告。

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