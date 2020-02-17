女拾獲總價30萬829張「刮刮樂」 警助速歸弱勢失主

張男（中）向王女（左）道謝，直呼比刮中頭獎還開心！（記者方志賢翻攝）

2020-02-17 15:16:46

〔記者方志賢／高雄報導〕高市一名王姓女子前天行經三民區熱河一街，發現一個藍色防水袋掉落在快車道上，她撿起來後送派出所，與警方清查袋內物品，赫然發現是829張未拆封「刮刮樂」，總價逾30萬元，警方迅速找到失主張姓男子，他才驚覺貴重「家當」遺失，向熱心王女道謝，直呼比刮中頭獎還開心！

本月15日下午1時許，一名王姓女子提著一個藍色防水袋走進三民第一分局十全路派出所，稱不知何人遺落在熱河一街上，警員陳程國與王女一起清查袋內物品，赫然發現袋內有數十本未拆封「刮刮樂」，清點共有829張，面額總計34萬8400元。

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由於袋內找不到失主相關資訊，員警靈機一動，撥打電話給台灣彩劵公司，商請透過查詢「刮刮樂」批號追查批售的經銷商，再透過經銷商聯繫到正在十全一路上「大港保安宮」旁麵店吃午餐的張姓男子，他接到通知才發現大批彩券不見了。

張男趕緊到派出所認領，他表示因身障而靠賣彩券及做資源回收工作來維持生活，當時騎車外出吃午餐，卻未發現放在腳踏板的袋子，在距離用餐處500公尺外已掉落，幸好遇到熱心的王女拾「袋」不昧，送交警方處理，讓他的生計免於陷入困境。

張男頻頻向王女鞠躬致謝，警方在他吃一碗麵約30分鐘內就能將價值不斐的「刮刮樂」歸還，有如神助般的效率，也讓張男深深表示讚揚及感激。

王女拾獲一個藍色防水袋，送到派出所才發現是829張未拆封「刮刮樂」。（記者方志賢翻攝）

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