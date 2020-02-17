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首頁　>　社會

持槍進入超商搶走300萬運鈔箱 2劫匪落網現金剩7.5萬

警方查扣犯案車輛。（記者魏瑾筠翻攝）

警方查扣犯案車輛。（記者魏瑾筠翻攝）

2020-02-17 13:33:01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市40歲宋姓男子，7日下午4點多，趁保全補鈔之際，持槍闖入觀音區某超商，並射傷李姓保全小腿，搶走裝有300萬元的2只運鈔箱，警方經過連日調閱監視器，發現28歲古姓男子也涉有重嫌，14日分別在台東縣、桃園市蘆竹區逮捕2男，查扣現金7萬5600元、手機6支、平板電腦1台、犯案用自小客車2輛。訊後，依強盜、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦並建請法院羈押，另持續追查現金及作案槍枝流向。

大園警分局表示，宋男7日下午4點多，騎著偷來的機車，頭戴安全帽進入觀音區成功路一段某超商下手行搶，作案過程不到1分鐘，隨即騎車逃逸，經警方調閱監視器，沿著宋男行駛方向追查，雖在偏僻道路的草叢裡發現犯案用的機車，並在一處埤塘發現遭棄置的錢箱，卻沒找到其他可疑人士。

大園警分局隨即與桃園市刑事警察大隊、刑事警察局偵一大隊共組專案小組，擴大調閱周邊監視器及分析比對各項跡證，追出宋男犯案後逃往台東縣，另發現古男在案發時曾出沒案發現場，認為涉嫌重大，經報請桃園地檢署指揮偵辦，14日傍晚動員數十名警力，持拘票及搜索票分別前往台東縣、桃園市蘆竹區逮到宋男及古男，訊後依強盜、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦並建請法院羈押，另持續追查現金及作案槍枝流向。

警方查扣犯案車輛。（記者魏瑾筠翻攝）

警方查扣犯案車輛。（記者魏瑾筠翻攝）

宋姓男子持槍搶走裝有300萬元的運鈔箱。（記者魏瑾筠翻攝）

宋姓男子持槍搶走裝有300萬元的運鈔箱。（記者魏瑾筠翻攝）

警方查扣現金7萬5600元、手機6支、平板電腦1台。（記者魏瑾筠翻攝）

警方查扣現金7萬5600元、手機6支、平板電腦1台。（記者魏瑾筠翻攝）

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