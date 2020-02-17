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台中當街搶劫案8嫌被逮 爆出黑吃黑、詐欺水房發「決殺令」

中市警局四分局28小時逮捕嫌犯8人，追回贓款190萬餘元，與阮男自稱的被搶上千萬元差距甚大。（記者張瑞楨翻攝）

中市警局四分局28小時逮捕嫌犯8人，追回贓款190萬餘元，與阮男自稱的被搶上千萬元差距甚大。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-17 12:24:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕決殺令！已經歸化我國的越南籍阮姓男子，15日下午在中市南屯區一處路口，被兩輛車堵住，5人下車後持棍棒、鐵鎚被窗，搶走兩袋現金與一部驗鈔機，阮男宣稱被搶走的是1000萬元「貨款」，卻不願告訴警方收貨對象，警方在48小時逮捕8嫌，赫然發現阮男疑為詐欺集團水房的車手，鯨吞一筆錢，詐欺水房發出類似「決殺令」的通報，所有集團成員要奪回這筆贓款，目前仍有嫌犯在逃中，警方依強盜等罪嫌偵辦中，

此強盜案情尚有數項供詞不吻合之處，阮男宣稱被搶1000萬元「貨款」，但中市警局四分局偵查隊找回的贓款僅190餘萬元，5名下手的嫌犯，也宣稱僅搶到這些錢，遠低於1000萬元，是5名搶嫌暗槓，還是阮男故意誇大被搶金額，藉此掩飾自己黑吃黑犯行，仍有待查證中，另外，這是貨款還是詐欺贓款，阮男說法也與被捕嫌犯不同。

中市警四分局調查，阮男在本月15日下午4時許，駕駛開車至上述路口等紅燈之際，被前後方各一輛白色與黑色汽車堵住，前車有2人下車，後車有3人下車，持棍棒等凶器擊窗，並進入阮男車內搶走兩個袋子，內有現金與一部驗鈔機，阮男頭部與背部受輕傷，5人得手之後，與前方白車的駕駛，一起搭乘後方黑色汽車逃逸，前方白色汽車則棄置現場。

四分局偵查隊調查，棄置現場的白車是出租車，是一位17歲少女承租，案發現場的搶嫌至少6人，他們駕駛黑車離去之後，又有人接應，換車到南投縣，再折返台中市，案發後4小時，警方逮捕租車的少女，還有負責接應與藏匿贓款的卓姓（27歲）與楊姓男子（31歲），於南投縣追回贓款90餘萬元。

警方昨天進一步抓到5名動手搶嫌（另一人待查），包括楊姓（21歲）、石姓（21歲）、張姓（21歲）、李姓（21歲）與賴姓（19歲）男子，並追回100萬元贓款，他們的說法與阮男截然不同，另有人數不詳的共犯尚未到案。

調查顯示，阮男疑為詐欺集團「水房」（負責指揮車手領錢，或把贓款洗錢的集團）的車手，或俗稱的「運鈔手」，卻黑吃黑私吞贓款，詐欺水房集團遂通令所有旗下的車手與幹部，務必攔截阮男追回這筆贓款，全案仍調查中。

警方追回驗鈔機與贓款190萬餘元，還有鐵鎚等犯罪工具。（記者張瑞楨翻攝）

警方追回驗鈔機與贓款190萬餘元，還有鐵鎚等犯罪工具。（記者張瑞楨翻攝）

搶嫌身穿黑衣，戴著口罩，入侵阮男的白色車內搶劫。（記者張瑞楨翻攝）

搶嫌身穿黑衣，戴著口罩，入侵阮男的白色車內搶劫。（記者張瑞楨翻攝）

搶嫌用白色汽車堵在阮男駕駛的白車前方，搶劫得逞後，搭乘另一輛黑車逃逸。（記者張瑞楨翻攝）

搶嫌用白色汽車堵在阮男駕駛的白車前方，搶劫得逞後，搭乘另一輛黑車逃逸。（記者張瑞楨翻攝）

搶嫌用白色汽車堵在阮男駕駛的白車前方，搶劫得逞後，搭乘另一輛黑車逃逸。（記者張瑞楨翻攝）

搶嫌用白色汽車堵在阮男駕駛的白車前方，搶劫得逞後，搭乘另一輛黑車逃逸。（記者張瑞楨翻攝）

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