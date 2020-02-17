涉A加菜金被檢舉 警員亂填收據要繳國庫10萬

台北地檢署調查認為，邱員涉嫌貪污罪嫌不足，但其中2筆收據填寫不實，依偽造文書罪嫌予以緩起訴處分。（記者陳慰慈攝）

2020-02-17 10:57:49

〔記者陳慰慈／台北報導〕前大安分局警備隊邱姓隊員，負責辦理分局三節加菜金活動，卻被檢舉A走公款，台北地檢署調查認為，無法證明邱員有私吞公款，涉嫌貪污罪嫌不足，但其中2筆收據填寫不實，今依偽造文書罪嫌予以緩起訴處分，條件是得向國庫繳納10萬元。

起訴指出，負責總務的邱員被檢舉2016年至2018年初，辦理分局三節加菜金、文康等活動及洗衣費，卻帳目不清，前年11月，大安分局依涉犯貪污罪利用職務上之機會詐欺取財罪、偽造文書罪將邱員函送檢方偵辦。

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庭訊時，邱員否認有中飽私囊，表示會有2筆收據金額不實，是他貪圖方便亂填的。

檢方傳喚負責辦理分局加菜金的餐廳業者，業者表示邱員確實有辦理加菜金活動，但有時會把空白收據交給邱員讓他自行填寫，檢方調查發現，辦理2017年中秋節、2018年春節加菜金活動時，邱員分別申報1萬8千元及5250元，但業者指出，中秋節當天沒營業，且分局聚餐不可能吃到1萬8千元這麼多；另名業者則說，店內水餃沒有1顆10元那麼貴，且包裝數量與單據填寫不符。

檢方因此認定邱員不實填寫單據請款，涉嫌偽造文書罪，考量他無前科予以緩起訴處分。

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