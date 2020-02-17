上課塗玩美甲被唸 少女翹家中輟4月被少年隊尋回

高雄少女愛美上課塗玩美甲被唸，翹家逃學中輟4月被少年隊尋回。（記者黃良傑翻攝）

2020-02-17 10:45:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕國中少女秀華（化名）喜歡美甲，師長擔心她玩美甲不愛讀書，規勸唸了幾句，正值叛逆的少女負氣離家出走，家人憂其安危，警方通報中輟失蹤，高市警局少年隊透過臉友和同學積極尋找， 再守在六合夜市等秀華逛街時，曉以大義後帶回父母身邊，完成尋人任務。

高市國中少女秀華因愛玩美甲，連上課時間也分心，總是把指甲塗得美美的，老師及家長擔心影響課業，屢勸不聽，4個月前竟負氣離家出走，期間向同學、網友借宿，同學、好友勸她回學校上課，少女不聽但怕給同學困擾，不時變換住所，增加警方尋找的難度。

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秀華翹家逃學缺錢時，趁父母上班，才返家向阿嬤要錢花用，佯稱晚上會乖乖回家睡覺，卻騙了阿嬤繼續離家流浪，警方協尋期間，因欠缺明確有利的線索，少年隊小隊長李光勇率偵查佐楊秋河、陳寶龍、林唐亦等人，訪查少女秀華的同學及朋友等人，曾前往鼓山區等可能藏匿處所，甚至遠赴屏東縣等地找尋及實地查訪。

警方經過4個月餘的努力，前晚得知少女去逛六合夜市，少年隊守株待兔找到少女，護送她返家團圓，協助後續輔導學習事宜，少女家人對暖警們滿滿感謝，員警鼓勵少女愛美是女孩天性，關心孩子也是天下父母心，希望秀華不要再離家出走，傷了父母心。

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