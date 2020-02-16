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把別人愛車撞成大凹洞 落跑駕駛辯稱「以為放鞭炮」

林女自小客後保桿被撞出一個大凹洞。（記者許國楨翻攝）

林女自小客後保桿被撞出一個大凹洞。（記者許國楨翻攝）

2020-02-16 14:25:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓女市民將愛車停放旁，開車前才驚見保險桿側邊有一個大凹洞卻遍尋不著「元凶」，氣的立即報案討公道，警方調閱路口監視器鎖定肇事車主通知到案，他竟辯稱當下真的無感，還以為有人在放鞭炮，讓警方聞言相當傻眼，最後仍依「交通事故發生未依規定處置」舉發其肇事逃逸的違規行為。

台中市第三分局交通分隊是在前2天接獲該起交通事故案件，林姓女車主報案稱，將愛車停在南區福田一街住家附近，臨開車前才驚見車輛左後保險桿側邊有一個明顯的凹洞，肇事者卻很不負責任的落跑，希望警方協助討公道好向對方求償。

警方隨即調閱監視器，根據車號以車追人，鎖定54歲的林姓車主到案說明，他向警方表示，當時開車沿福田一街直行，並沒有感覺撞到任何物品，更何況是車子，只聽到轟然一聲還以為有人在放鞭炮，但警方檢視監視器馬上打臉，畫面中只見林男車子右前車身直接撞上林女車輛左後側，撞擊力道相當地大，但林男並未下車察看反而直接駛離，完全沒有停頓。

警方同時勘驗發現，林男車輛右前保險桿還因撞擊而破裂，他卻堅稱全然不知情，明顯的睜眼說瞎話，對此分隊長蔡興邦表示，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣駕照1至3個月。

林男肇事雖無人受傷仍不得離開現場，針對其逃逸行為將會依規定舉發。

林男車輛右前保險桿還因撞擊而破裂。（記者許國楨翻攝）

林男車輛右前保險桿還因撞擊而破裂。（記者許國楨翻攝）

林男車子明顯碰撞停放路旁自小客，他竟辯稱無感。（記者許國楨翻攝）

林男車子明顯碰撞停放路旁自小客，他竟辯稱無感。（記者許國楨翻攝）

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