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女兵兼差賣山寨「哆啦A夢」法官：影響國際聲譽

在網拍平台輸入關鍵字，可以找到不少販售卡通人物周邊商品的賣家，其中不乏仿冒品。（記者王捷翻攝）

在網拍平台輸入關鍵字，可以找到不少販售卡通人物周邊商品的賣家，其中不乏仿冒品。（記者王捷翻攝）

2020-02-16 00:10:01

〔記者王捷／台南報導〕劉姓志願役女兵為賺外快，經營網拍平台賣「哆啦A夢」與其他卡通人物商品，雖然平常在軍中，但網賣也經營得有聲有色，不過這也引起保安警察注意，調查發現，不管是哆啦A夢還是小丸子等卡通商品，都是中國淘寶山寨版，且正版商品都有日本公司註冊商標，法官認為劉女的行為，間接影響台灣保護智慧財產權的國際聲譽，劉女繳出不法所得1萬多元，還因此被依違反商標法處拘役50天。

20多歲的劉女2年前開始從淘寶進貨，販售蠟筆小新、哆啦A夢、小丸子等可愛卡通人物的貼紙、別針與智慧型手機的按鍵貼，一項商品在市面上約40到50元，劉女想做小本網拍當外快，因經營得當，也累積了不錯的評價。

劉女的網拍賣場因為人氣高，也引起保二總隊的注意，下單向劉女購買盜版商品，並拿商品向擁有商標權的小學館集英社、三麗鷗等日商公司確認，結果發現都是山寨版，在去年2月，警方持搜索票到劉女家中搜索，共起出600多項盜版商品。

一審法官認為，劉女販賣盜版商品，這間接其他國家對台灣保護智慧財產權的聲譽，而且劉女也沒有與被正版廠商達成和解，不過看在劉女已經繳回犯罪所得1萬多元，因此判處劉女拘役50天，可以易科罰金。

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