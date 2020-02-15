和人夫視訊超鹹濕 小三喊冤：剛好在「吃關東煮」

丈夫和小三辯稱，視訊時恰逢小三在吃關東煮，否認性暗示。（情境照）

2020-02-15 10:40:11

〔記者溫于德／台北報導〕小三非但傳訊息向已婚男子表示「我是不想當小三，我要當你老婆」，視訊時還拿關東煮模擬口交姿勢並露出下體，2人事後遭元配連帶求償100萬元。台北地院審結，認定被告侵害配偶權，判應連帶賠償元配40萬元，可上訴。

元配主張，丈夫與小三互稱「公」、「婆」，丈夫也向她承認與小三有婚外情，並表明要去找小三上床；她雖已離婚，但丈夫偷吃導致她長時間憂憤，故向2人連帶求償精神慰撫金100萬元。

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但丈夫與小三否認指控，丈夫還反控元配拒絕打掃，害住家髒亂，且疏於照顧小孩，才讓他心寒，此外，元配離婚前也曾表明愛上他人，故他認定婚姻走到盡頭的責任在元配。

法官認為，丈夫與小三一同搭郵輪時共住一房，且小三視訊時確實擺出嘴巴含關東煮的性暗示動作，甚至露出下體，加上2人也互傳腥羶訊息「想愛愛」、「小三」、「我要當你老婆」等語。

丈夫和小三雖辯稱，視訊時恰逢小三在吃關東煮，否認性暗示，裸露下體則是小三和丈夫視訊時正在上廁所，但法官認為，若是剛好上廁所，不應該由下往上拍小三私密處，且畫面均是丈夫截圖，不符常情，故拒絕採信辯詞，判2人應連帶賠償元配40萬元。

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