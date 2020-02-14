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侮辱公署案首開庭 楊蕙如：發文是要對抗中國假訊息

卡神楊蕙如被控利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地院2月14日上午11時首次開庭，楊蕙如戴著口罩出庭應訊。 （記者劉信德攝）

卡神楊蕙如被控利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地院2月14日上午11時首次開庭，楊蕙如戴著口罩出庭應訊。 （記者劉信德攝）

2020-02-14 11:57:55

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理「卡神」楊蕙如被控侮辱公署及公務員等罪案，上午11時首度開庭。楊蕙如仍否認犯罪，強調當時發文只想澄清只有中國派車的假訊息，且本案無任何業主，也沒有對價關係，主要是為對抗中國的假訊息或中國網軍。

起訴指出，楊蕙如前年9月6日與蔡明福聚會時提供手機網路，供蔡男等人使用Ptt帳號「idcc（笑死）」發表標題為「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章；內容批評大阪日代表處。當天傍晚5時58分，楊女又透過LINE群組「高雄組」，指示蔡男等人「推高調（提高文章關注度）」。

楊蕙如今步入法庭前僅說：「辛苦了，謝謝」；楊女入庭後再度否認犯罪並辯稱，就她事後回想，當時發文只想澄清僅中國派車的假訊息，故要求針對此段訊息「推高調」，且若要說所謂網軍，檯面上所有主要政黨政營都曾與她主動接觸。

楊蕙如也強調，本案中沒有任何業主要求她指示發文，故無對價關係。

至於楊蕙如辯護人則對檢方從起訴到移送卷證達45日，檢方卻對外回應「告楊蕙如的案件很多」一事，感到遺憾且並非理由。

公訴檢察官陳照世則回應，因案件檢舉人數眾多，相關流程並無不法，過程經得起檢驗，歡迎與本署作切磋指教。

同案被告蔡福明則因早已安排出國，故庭前已請假，今未到庭。

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