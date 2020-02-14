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高雄消防車遭撞1死4傷 肇事駕駛：感到很抱歉

警方指出，張男行經路口，趁綠燈變黃燈，搶快搶通過，也未禮讓消防車。（記者陳文嬋攝）

警方指出，張男行經路口，趁綠燈變黃燈，搶快搶通過，也未禮讓消防車。（記者陳文嬋攝）

2020-02-14 11:09:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕張男駕駛曳引車與高市消防隊員發生車禍，造成1死4傷慘劇，張男事後獲悉消防隊員死傷慘重，他感到很抱歉，警訊後將張男依過失致死罪嫌送辦，至於公共危險罪嫌將函請檢方偵辦。

高市鳳祥分隊消防水箱車昨夜於鳳山區鳳頂、過埤路口，與張姓男子駕駛的營業曳引車發生擦撞，造成5名消防員1死4傷。

警方調查，張男（42歲）是送貨司機，有15年駕駛經驗，過去沒有酒駕等重大交通違規紀錄，昨天下午5時駕駛營業曳引車，載著8歲兒子，載運水泥熟料，從高雄碼頭出發。

警方表示，張男等待卸貨過程中，晚間7時喝了1杯保力達後，一路行駛過埤路西向東，要上八八快速道路，準備到大發工業區。

不料途經鳳山區鳳頂、過埤路口，張男供稱橋墩擋住視線，未發現消防水箱車，也沒看見警示燈，加上車窗關閉，也未聽聞鳴笛聲，只見前方綠燈以時速50公里直行，赫見消防水箱車踩剎車已來不及，發生車禍，造成5名消防員1死4傷。

警方對張男實施酒測，發現他有酒精反應，酒測值僅0.06毫克，未超過法定0.15毫克，並通過觀測表3項測試，包括走直線、畫圈圈、單腳站立，將提供檢方參考。

警方指出，張男行經路口，應減速慢行，卻趁綠燈變黃燈，搶快搶通過，且消防車有優先路權，也未禮讓消防車，且消防車有優先路權，雖然當時是紅燈通過，卻有阻卻違規，仍須留意前方車況，肇事責任仍待進一步釐清。

消防水箱車扭曲變形，顯見當時撞擊力道猛烈。（記者陳文嬋攝）

消防水箱車扭曲變形，顯見當時撞擊力道猛烈。（記者陳文嬋攝）

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