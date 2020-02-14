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首頁　>　社會

擦撞消防車釀1死4傷 曳引車駕駛有酒精反應移送法辦

車禍肇事車輛。（記者陳文嬋攝）

車禍肇事車輛。（記者陳文嬋攝）

2020-02-14 06:48:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市消防局鳳祥分隊消防水箱車昨夜於鳳山區鳳頂、過埤路口，與張姓男子駕駛的曳引車發生擦撞，造成5名消防員1死4傷，警方對張男酒測發現有酒精反應，警訊後今將他依過失致死罪嫌移送法辦，全案警方深入調查中。

鳳祥分隊消防水箱車昨夜10時許出勤，不料才出門大約400公尺，於鳳山區鳳頂、過埤路口，與1部曳引車發生擦撞，造成車上5名消防員1死4傷，成為高雄消防史上最嚴重的車禍。

據了解，張男是送貨司機，有10多年的曳引車駕駛經驗，昨天下午喝了1杯保力達後，駕駛曳引車前往送貨，沿著過埤路西向東方向行駛，途經鳳山區鳳頂、過埤路口，剛好有橋墩擋住視線，未發現消防水箱車，也沒看見警示燈。

警方調查，張男行駛過程中，也未聽聞消防車鳴笛，只見前方綠燈以時速50公里行駛，赫見消防水箱車踩剎車，已來不及發生車禍。

警方對張男實施酒測，發現他有酒精反應，但有通過觀測表3項測試，警訊後今將他依過失致死罪嫌送辦。

警方表示，消防車有優先路權，但仍留意前方車況，張姓男子行經路口，應減速慢行，並禮讓消防車，車禍現場有民眾提供行車紀錄器，肇事責任仍待進一步釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

消防水箱車變形嚴重，慘不忍睹。（記者陳文嬋攝）

消防水箱車變形嚴重，慘不忍睹。（記者陳文嬋攝）

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