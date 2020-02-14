高一生謊報年齡應徵GAY店「男師」 差點害老闆GG

「伊森」和男客幫忙作證，讓郭、林2男躲過一劫，但仍被依圖利容留猥褻罪分處4月和3月徒刑、緩刑3年。（示意圖）

2020-02-14 11:14:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓和林姓男子開設「男男按摩店」，旗下男師外形條件佳，網路口碑相當不錯；高一男生「伊森」慕名應徵想當男師，但自知未滿18歲恐被拒絕，於是謊報年齡後順利錄取。

按摩店被警查獲時，郭、林兩人差點因為招募未滿18歲之人，使之從事性交易涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，幸好「伊森」和男客幫忙作證，讓他們躲過一劫，但郭、林仍被依圖利容留猥褻罪分處4月和3月徒刑、緩刑3年。

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判決指出，郭、林兩人於2017年底利用網路架設「男極SPA公司」網站，再透過友人介紹和網路，招募到「萊德」和「山姆」兩位從事性交易的男子（稱「男師」），再以Line通訊軟體媒介男師與男客從事半套或全套性交易，半套收費1600元起至2000元不等，「口交」則加收500元，「性交」則加收1000元。

由於「萊德」和「山姆」外形條件佳、服務態度好，很快在「男男按摩店」界打響名氣，當時仍未滿18歲的高一生「伊森」慕名應徵想當男師，但自知未滿18歲恐被拒絕，於是謊報年齡後順利錄取。

去年6月，警方艾報前往查緝時，當場逮捕正在與男客交易的「萊德」和「山姆」，並查獲「伊森」未滿18歲卻是旗下男師，當員警通知郭、林兩人到案說明時，郭、林兩人才知道「伊森」未成年，但仍被警方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》和妨害風化等罪送辦。

檢方偵訊時，郭、林坦承經營男男按摩店，但否認故意招募未滿18歲的「伊森」當男師，「伊森」到案時也坦承自己說謊，並拿出自己和男客的對話紀錄，證明自己服務男客時，也都是向男客謊稱自己已經成年，郭、林兩人是無辜的。

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