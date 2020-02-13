水電工化身蜘蛛盜 侵入補習班老闆家偷走170萬

黃嫌爬上一樓屋簷準備透過窗戶潛入被害人住家。（記者王冠仁翻攝）

2020-02-13 18:51:54

〔記者王冠仁／台北報導〕有多起竊盜前科的49歲黃姓慣竊，儘管多次犯案被逮但仍不知悔改，他趁著當水電工工作之便化身「蜘蛛盜」闖空門；他闖進一對補習班夫婦的住家中，搜刮被害夫婦剛收來學費與積蓄共170萬。不過，轄區警方獲報後根據監視器畫面追查，火速在8小時內逮到他；黃落網時警方找回絕大多數失款，黃幾乎沒花到錢，可說是白忙一場還要再吃上官司。

警方調查，有多起竊盜前科的黃姓男子，平時住在桃園，但他日前因擔任水電工之故，經常到台北市中正區一帶工作。

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住在台北市中正區、以開設補習班為業的一對夫婦，日前舉家到外縣市旅遊返家後，妻子發現家中櫃子被打開，但當時妻子因旅遊返家疲累沒詳細察看。隔天妻子起床後發現櫃子內存放、剛從補習班收來的170萬學費不翼而飛，嚇得報警。

轄區警方調閱監視器畫面追查，發現竊嫌從被害人住戶後方防火巷，爬上1樓屋簷，再以窗戶侵入被害人家中；竊嫌不久後沿原路離開，隨即騎上機車逃跑。警方根據機車車籍資料，發現有多起竊盜前科、且平時常在中正區一帶出沒的黃姓男子涉有重嫌。

警方循線到黃的戶籍地外埋伏守候，在被害人報案後8小時，警方趁黃離家時上前逮人。警方在他屋內查獲被害人損失的台幣131萬元與美金、人民幣、日幣，總計約170萬。黃疑因偷來鉅款，一時不知如何花用，幾乎沒有花到贓款，警方最後將黃依竊盜罪嫌送辦。

資深刑警說，黃有多起竊盜前科，他在9年前，曾夥同羅姓兒時玩伴，一同在內湖地區闖空門行竊，偷走多名被害人住家中的珠寶、金飾與財務。黃與羅當時還曾偷走一輛轎車，再打電話給被害車主勒贖，行徑十分誇張。

黃嫌得手後抱著裝有紙鈔的紙袋從防火巷離開。（記者王冠仁翻攝）

黃嫌得手後騎車逃離。（記者王冠仁翻攝）

警方在黃嫌住家內查扣他偷來的贓款。（記者王冠仁翻攝）

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