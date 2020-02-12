為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

在群組PO假疫情…金門女子遭狂吐槽 還被法辦罰10萬

金門韓姓女子涉嫌於LINE群組散播假疫情，警方將全案移送地檢署偵辦。（金門警方提供）

金門韓姓女子涉嫌於LINE群組散播假疫情，警方將全案移送地檢署偵辦。（金門警方提供）

2020-02-12 18:39:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門韓姓女子6日在LINE二手拍賣群組散發「各位出門還是小心微（應是「為」）妙，金門有診斷一名得了武漢，已經確定了、出門防衛措施要做好來」等訊息，經金湖警方發現向金門縣衛生局查證為假消息，將全案依觸犯「傳染病防治法」移送金門地檢署偵辦。檢方今天偵結，向法院聲請簡易判決，依法最高可處新台幣300萬元罰款。

金門縣警察局金湖分局指出，員警執行網路巡邏發現，韓女6日19點37分在LINE二手拍賣群組散播金門有人得了武漢肺炎的訊息。不過，韓女的「第一手消息」似乎在群組裡引來不少吐糟聲，質疑「是真的嗎」、「有看到新聞嗎」，還有人以日前案例提醒「亂傳會罰10萬」。

金湖警方立刻向金門縣衛生局人員查證，確認金門地區沒有武漢肺炎案例，報請金門地檢署檢察官席時英指揮偵辦後，連夜通知韓女到案說明；30多歲的韓女到案才驚覺事態嚴重，懊悔不已，聲稱是聽親友轉述，內容未經查證，只是好心提醒地區民眾注意，以後再也不敢在社群軟體傳送未經查證不明訊息。

縣長楊鎮浯及金門縣衛生局得知，均在第一時間於臉書澄清，請民眾勿聽信網路謠言及散布不實訊息，以免觸法。

金湖分局長黃維章說，中央流行疫情指揮中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊都由指揮中心統一對外公布。民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。依傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，罰金新台幣300萬元。

金門地檢署1月31日針對金門黃姓女子在通訊軟體散播「金門有人中了」等指涉金門已有武漢肺炎病例不實訊息，對黃女作出緩起訴處分，黃女罰款新台幣10萬元，並參加法治教育課程，當庭寫下悔過書。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》香港出現第50例確診 同間飯店廚房工作遭傳染
2020-02-12 18:32

武漢肺炎》香港出現第50例確診 同間飯店廚房工作遭傳染
別亂賣！防塵口罩當醫療口罩賣 最高罰200萬
2020-02-12 18:08

別亂賣！防塵口罩當醫療口罩賣 最高罰200萬
桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台

桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台
武漢肺炎》全球確診45204例 死亡1115例（不斷更新）
2020-02-12 18:03

武漢肺炎》全球確診45204例 死亡1115例（不斷更新）
網路亂傳基隆廟口有人染病 主委怒嗆：敢出面給10萬
2020-02-12 17:52

網路亂傳基隆廟口有人染病 主委怒嗆：敢出面給10萬
四大基金為您投資防疫 增強抵抗力

四大基金為您投資防疫 增強抵抗力
大學指考延到7/3～7/5 放榜維持8/7
2020-02-12 17:40

大學指考延到7/3～7/5 放榜維持8/7
封哨人現身！中國查謠女網警曝光 忙到1天只睡4小時
2020-02-12 15:57

封哨人現身！中國查謠女網警曝光 忙到1天只睡4小時
社會今日熱門
2020-02-11 20:07

超驚險！直升機針山絕壁救援 空勤救援畫面曝光 影片

2020-02-11 22:00

離譜！國道與後車起糾紛 「賓士男」拿鋁棒直接下車恐嚇

2020-02-11 19:28

嘉義警攔阻88萬元詐騙 受害老翁誤會遭搶猛K警

2020-02-11 20:50

「一人洗澡，全家頭昏」台中一氧化碳中毒5人送醫 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播