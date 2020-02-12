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賣黑心油給強冠 地下油商郭烈成判刑20年定讞

郭烈成（中）經營地下油行，賣餿水油給強冠，高雄高分院更二審去年11月依違反食安法等8罪，各判2年2月至2年11月不等徒刑，共計20年有期徒刑；最高法院今駁回郭上訴，全案定讞。（資料照，圖由屏東縣政府衛生局提供）

郭烈成（中）經營地下油行，賣餿水油給強冠，高雄高分院更二審去年11月依違反食安法等8罪，各判2年2月至2年11月不等徒刑，共計20年有期徒刑；最高法院今駁回郭上訴，全案定讞。（資料照，圖由屏東縣政府衛生局提供）

2020-02-12 15:36:59

〔記者張文川／台北報導〕地下食用油製造商郭烈成，被控販售黑心油給「強冠公司」，高雄高分院更二審去年11月依違反食安法等8罪，各判2年2月至2年11月不等徒刑，共計20年有期徒刑；最高法院今駁回郭上訴，全案定讞。

由於郭烈成另有槍砲案件已發監服刑，高雄高分院日後將會訂合併應執行刑期。

據了解，郭烈成長期收購餿水油、皮革油、動物飼料用油等，提煉成劣質油品，賣給下游強冠公司，強冠購買後製成「全統香豬油」等食用油，轉售285家廠商，不法獲利數千萬元。

一審屏東地院2015年7月依詐欺、違反食安法等罪，判處郭烈成12年，高雄高分院二審判刑23年6月；更一審改依6件幫助違反食安法罪、2件幫助加重詐欺取財罪，各罪各判刑2年至2年9個月，共計19年4月，沒收犯罪所得650萬元。

最高法院再次發回更審，高雄高分院更二審去年11仍認定他犯8罪，其中包括正犯、幫助犯雙重身分，各處徒刑2年2月至2年11月，共20年。

檢方認為不應認定郭為幫助犯，提起上訴，最高法院今認為，更二審逐一論述依證據認定犯罪事實的心證理由，並詳細說明郭販賣非法原料油給強冠公司，是提供強冠公司葉文祥的助力角色的，理由完備，原判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

至於強冠公司董事長葉文祥因餿油案，先前已被最高法院重判22年定讞，已發監執行。

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