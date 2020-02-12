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趴車求妻回家摔死 小王一審被依共同殺人罪判13年

謝姓男子趴在車輛引擎蓋上，最終因體力不支摔落地面致死。（警方提供）

謝姓男子趴在車輛引擎蓋上，最終因體力不支摔落地面致死。（警方提供）

2020-02-12 15:25:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市謝姓男子、張姓女子婚後感情生變，張女離家結交男友潘姓男子，去年2月2日晚間11點多，謝男趁張女、潘男搭蔡姓男子駕駛的汽車外出時，趕去跳趴在車輛引擎蓋上盼勸回張女，因車輛連續行駛10.9公里，謝男體力不支被甩下車致死，桃園地方法院下午依共同殺人罪宣判潘男13年、蔡男13年2月有期徒刑。

謝男與張女（43歲）婚後育有2男1女，夫妻倆感情生變後，雖未離婚，但張女離家與潘男同居。去年2月2日，謝男委託張女友人，約張女在觀音區見面，張女與潘男（48歲）就搭著蔡男（40歲）的車前往赴約。

張女等人抵達後，謝男上前理論，張女與潘男卻都沒下車，蔡男並踩下油門要駕車離開，謝男見狀跳上車輛引擎蓋趴著，僅靠雙手握住窗戶梁柱支撐身體。

謝男的友人駕車在後方不斷示警，蔡男卻始終沒停車，車輛行駛途中，謝男的身體不斷左搖右晃，險象環生，豈料車輛駛出10.9公里後，謝男體力不支、握不住車窗梁柱，在觀音區中山路一處轉彎處被甩飛落地，因外傷性顱內出血併中樞神經衰落死亡。

桃園地檢署去年6月間起訴蔡男與潘男，檢方認為，蔡男、潘男明知趴在引擎蓋上的謝男從高速行駛的車輛引擎蓋摔下，可能致死，卻不停車，已涉嫌殺人。至於同在車上的張女不起訴，因她不斷要求蔡男減速，但她無力控制車輛而無法阻擋悲劇發生，罪嫌不足。

法官認為，潘男、蔡男與謝男都不相識，卻以急速駕車、蛇行、急煞等方式，導致謝男摔落地面死亡，還矢口否認殺人犯行，且未與被害人家屬達成和解，或賠償任何損害，審酌後依共同殺人罪分別判處潘男13年、蔡男13年2月有期徒刑。

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