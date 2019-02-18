男趴車求妻別走摔死 涉案「小王」聲押獲准

2019-02-18 10:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市已婚的42歲張姓女子，與結縭近20年的46歲謝姓丈夫感情不睦，還另結新歡潘姓男子並同居，謝男多次求妻回家未果，本月2日、過年前與妻子相約談判，當天見張女與潘男坐在男子蔡佳煒BMW轎車上，謝男與張女又發生口角，哀求妻子跟他回家未果，他竟爬上車子擋風玻璃哀求愛妻下車，妻子不但不理會，駕車的蔡男還不顧前擋有人，以平均時速78公里飆了9.1公里後，謝男疑因體力不支摔落地面，送醫搶救4天因腦部重創不治，警方循線追出開車的蔡男，及關鍵人物張女、潘男，蔡男、潘男昨天被依殺人罪嫌收押。

警方於7日報請桃園地檢署檢察官相驗、14日解剖張男遺體釐清確切死因，案發當時警方傳喚蔡男及張女製作筆錄，潘男則不知去向；由於當時張男是趴在擋風玻璃，在車外撐了9.1公里摔落不治，全案是涉及過失亦或是有殺人犯意，檢方於17日下午、晚上分別拘提蔡男、張女及潘男到案。

據悉，謝男趴在擋風玻璃時，車內的張女有說「快走」，潘男也要蔡男「把他甩開」，不過，檢方仍需交叉比對3人說詞，訊後依目前掌握的證據，昨天分別以有逃亡、串證之虞，及涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪等理由，向桃園地院聲押蔡男、潘男獲准，張女則請回。（11:13更新）

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