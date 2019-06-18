趴車求妻回家摔死 小王涉殺人起訴

2019-06-18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市46歲謝男與42歲妻子張女感情生變，2月2日晚間11點多雙方碰面，張女與她的同居男友潘男要搭車離去時，謝男跳趴在車子引擎蓋上，苦勸張女跟他回家，對方不顧謝男安危，硬是疾駛8公里，導致謝男被甩下車摔死；桃園地檢署昨依殺人罪嫌起訴潘男與駕車的蔡男，而張女曾告知蔡男「那是我老公，你開慢一點」，獲不起訴處分。

檢方調查，謝男與張女婚後感情生變，雖未離婚，但張女離家與潘男同居。2月2日當天，謝男委由張女的友人約出張女，張女與潘男則搭著蔡男的車赴約。

起訴指出，謝男看到張女，要求張女與潘男下車理論，張女與潘男見狀並未下車，蔡男也直踩油門駕車要離去，謝男見狀，情急跳上車子引擎蓋趴著，只靠雙手握住A柱支撐，對方仍加速離去。

張女供稱，她當時告知蔡男「那是我老公，你開慢一點」，但謝男友人駕車在後追趕，潘男又不斷指揮，蔡男始終沒停車，行駛8公里後，謝男被甩飛落地，她要求停車並幫忙叫救護車，但潘男不允，見她大哭，還罵道：「妳哭什麼啦！」

謝男因外傷性顱內出血併中樞神經衰竭不治。檢方認為，蔡男、潘男明知謝男趴在引擎蓋上，卻不停車，甚至故意疾駛後煞車、蛇行、甩車，已觸犯殺人罪嫌；張女雖在車內，但她努力勸阻犯行，罪嫌不足不起訴。

謝男的父母表示，張女畢竟是自己的媳婦，她曾顧慮兒子的安危，願意原諒她。

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