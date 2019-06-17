男求妻回家趴車8公里摔死 「小王」依殺人罪起訴

2019-06-17 10:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市謝姓男子與張姓女子結婚近20年後感情生變，2月2日晚間11點多，張女與新男友潘姓男子搭車外出，謝男趕去，跳趴在對方車輛的引擎蓋上，要苦勸張女返家，最後他因趴在引擎蓋長達8公里，體力放盡被甩下車致死，桃園地檢署今天偵結，因張女曾勸阻，已予她不起訴處分，至於潘男與開車的蔡姓男子，依殺人罪嫌提起公訴。

檢方說，謝男（46歲）與42歲的張女婚後育有2男1女，後來夫妻倆感情生變，雖未離婚，但張女離家，與潘男交往並同居，2月2日當天，謝男委託張女的友人，約張女在觀音區見面，張女與潘男就搭著蔡男的車前往赴約。

謝男看到張女等人抵達，立即上前要求張女與潘男下車理論，張女與潘男沒下車，蔡男更踩下油門要駕車離開，謝男見狀，跳上車輛引擎蓋趴著，他僅靠雙手握住窗戶梁柱為支撐，身體因此隨著車輛高速前進身體不斷晃動，險象環生。

謝男的友人駕車在後方不斷示警，但蔡男始終沒停下車，車輛駛出8公里後，謝男終因體力不支、握不緊車窗梁柱，在觀音區中山路一處轉彎處被甩飛落地，送醫後因外傷性顱內出血併中樞神經衰落不治。

檢方說，蔡男、潘男明知趴在引擎蓋上的謝男，若從高速行駛的車輛引擎蓋摔下，可能導致死亡，卻不停車，甚至故意疾駛後剎車、蛇行、甩車，已涉嫌殺人罪。至於張女雖同在車上，但她不斷要求蔡男減速，卻因無力控制車輛而無法阻擋悲劇發生，罪嫌不足，已予她涉嫌傷害致死案件不起訴處分。

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