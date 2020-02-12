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土地公3100面金箔被偷了！ 警方開「天眼」逮賊追回所有金箔

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

2020-02-12 13:07:48

〔記者李容萍／桃園報導〕座落桃園市中壢區和平里的土地公廟「內壢聖福宮」，廟方人員6日清晨開廟發現廟內3100面平安金箔不翼而飛，損失約15萬5000元，嚇得驚慌失措向中壢警分局文化派出所報案；案經警方調閱監視器連日偵辦前往中壢區中山東路一段的民宅逮捕涉案的50歲任姓男子，全案於昨日依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，廟方人員今日至文化派出所頒發感謝狀，讓這些追回的平安金箔能於「土地公生」當天如期分送給信眾。

陪同頒獎的和平里里長盧栽寬表示，廟方人員發現3100面平安金箔不翼而飛後，內心相當焦急，經過警方積極偵查下將平安金箔全數尋回都鬆了一口氣，透過頒發感謝狀感謝警方積極為民努力辦案。

警方說，在著手調閱監視器追查犯嫌行跡時，偏偏現場沒有監視器，還好盧里長協調當地住戶商家提供監視器，給予警方相當大的幫助；所謂「法網恢恢疏而不漏」，偷廟裡的東西等於就是在神明頭上動土，宵小所為人神共憤，讓警方追查偷金箔者，如有「神力」助攻。

中壢警分局長劉印宮也說，這次警方與地方里長相互合作，過濾案發現場周邊百餘支監視器，始成功追查到竊嫌犯案後行蹤，實在是一次相當成功的警民合作案例，並呼籲警方對於心存貪念挑戰公權力者，必定追查到底絕不寬貸。

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方積極偵辦全數追回。（記者李容萍翻攝）

廟方人員致贈感謝狀給文化所所長劉虔任。（記者李容萍翻攝）

廟方人員致贈感謝狀給文化所所長劉虔任。（記者李容萍翻攝）

任姓男子涉嫌摸黑偷走整箱的土地公平安金箔。（記者李容萍翻攝）

任姓男子涉嫌摸黑偷走整箱的土地公平安金箔。（記者李容萍翻攝）

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